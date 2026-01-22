В четверг, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа ЛЕ, в котором испанская «Сельта» примет французский «Лилль». Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

22:45 Главный арбитр встречи — 40-летний Харм Осмерс из Германии.

22:35 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Арена вмещает 24 870 зрителей.

Стартовые составы команд

«Сельта»: Раду, Родригес, Старфельт, Алонсо, Руэда, Сотело, Роман, Мингеса, Аспас, Сведберг, Иглесиас.

«Лилль»: Озер, Мёнье, Нгой, Александро, Перро, Брохольм, Мукау, Бенталеб, Коррея, Харальдссон, Жиру.

«Сельта»

«Сельта» подошла к седьмому туру общего этапа с 9 очками и на 19-м месте в таблице. Команда Клаудио Хиральдеса ещё ни с кем не играла вничью: испанцы победили «ПАОК» (3:1), «Ниццу» (2:1) и загребское «Динамо» (3:0), но уступили «Штутгарту» (1:2), «Лудогорцу» (2:3) и «Болонье» (1:2). Сразу бросается в глаза, что «Сельта» забила в каждом матче общего этапа (12 мячей в сумме) — и действительно, больше неё в Лиге Европы за шесть туров забили лишь «Мидтъюлланн», «Лион» и «ПАОК» (по 13).

Клуб из Виго идеально начал 2026 год, выиграв три из трёх матчей в Ла Лиге и поднявшись благодаря этому на седьмое место в испанском чемпионате. Перспектив зайти в топ-8 Лиги Европы у «Сельты» нет почти никаких, но и вероятность выпасть из топ-24 крайне мала, поэтому турнирная мотивация на игру с «Лиллем» встаёт под сомнение — но вот желание продлить серию побед в 2026-м у хозяев будет точно.

«Лилль»

«Лилль» располагается в таблице общего этапа прямо по соседству с «Сельтой»: французы набрали те же 9 очков и даже разность забитых и пропущенных имеют такую же — +3. «Лилль» тоже выиграл 3 матча — у «Бранна» (2:1), «Ромы» (1:0) и «Динамо» Загреб (4:0), и тоже потерпел три поражения с минимальной разницей — от «ПАОКа» (3:4), «Црвены Звезды» (0:1) и «Янг Бойз» (0:1).

У команды Бруно Женезио в начале 2026-го ситуация прямо противоположна той, что у её сегодняшних соперников. «Лилль» проиграл все 3 матча в новом году — «Ренну» (0:2) и «ПСЖ» (0:3) в Лиге 1, «Лиону» (1:2) в Кубке Франции. Кадровые новости для гостей тоже не очень приятные: встречу с «Сельтой» из-за травмы пропустит лучший бомбардир «Лилля» в ЛЕ Хамза Игаман, забивший 4 из 10 голов команды в турнире, а также Андре (травма), Буадди (дисквалификация) и Итан Мбаппе (не попал в заявку на Лигу Европы).

Личные встречи

«Сельта» и «Лилль» не пересекались в официальных матчах — только в товарняках: летом 2019-го победа осталась за испанцами — 1:0, а спустя 5 лет, в июле 2024-го, победил уже «Лилль» — 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.