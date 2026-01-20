21 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Славия» Прага

Турнирное положение: «Славия» Прага с тремя баллами в активе занимает 33-ю позицию и на четыре очка отстает от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда не проводила официальных поединков в новом году, ведь в чешском первенстве пауза, где по итогам 19-ти туров она занимает первую строчку с отрывом в семь баллов от второй «Спарты» Прага.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над норвежским «Бранном» (2:1).

Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив уже не выиграл, на этот раз сыграв вничью с немецким «Карлсруэ» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бужек, Горский, Исифе, Яворчек, Юрасек, Коларж, Шевчик, Соссе, Тиджани, Валлем, Змрзлы и Ти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Славия» Прага проиграла лишь дважды при шести победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явный перевес соперника в классе.

Юссуфа Мбоджи — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» с 10-ю очками занимает 15-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 20-ти туров испанского первенства набрала 49 баллов и находится на первой позиции с отрывом лишь в один пункт от своего ближайшего преследователя — «Реала».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 20-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене неожиданно потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (1:2).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира снова-таки в чужих стенах одержал победу над «Расингом» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Фернандес и Гави, дисквалифицирован — Ямаль.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла 11 раз при одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в восьми из 10-ти последних матчей «Славия» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Славии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Барселоны» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.33. Ничья — в 6.00, победа «Славии» Прага — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.00.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гости выиграли и не пропустили. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в восьми из 10-ти последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «сухая» победа одной из команд за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

Ставка: «сухая» победа «Барселоны» за 2.45