В среду, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа ЛЧ, в котором пражская «Славия» примет «Барселону». Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Стартовые составы команд

22:44 Главный арбитр встречи — 40-летний Крис Кавана из Англии.

22:37 Сегодняшний матч пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Стадион вмещает 19 370 зрителей.

«Славия» Прага: Станек, Холеш, Зима, Халоупек, Мозес, Дорли, Провод, Садилек, Саньянг, Хоры, Кушей.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Э. Гарсия, Мартин, Бальде, де Йонг, Педри, Бардагжи, Фермин, Рафинья, Левандовский.

«Славия» Прага

К седьмому туру общего этапа ЛЧ пражская «Славия» подошла с тремя очками и нулём побед: чехи занимают 34-е место, а шансы пробиться в плей-офф скорее математические, чем реальные — для этого точно надо побеждать «Барселону» с «Пафосом» и ждать благоприятных раскладов в других встречах. Впрочем, даже первый пункт этого плана выглядит практически невыполнимым.

Чемпионат Чехии по традиции ушёл на зимнюю паузу в середине декабря, поэтому уже больше месяца «Славии» приходится поддерживать тонус товарищескими матчами. К выступлениям в местном первенстве никаких вопросов нет — там команда Йиндржиха Трпишовского не проиграла ни разу за 19 туров и уверенно стоит на первом месте, а вот в ЛЧ она уже пять туров подряд не может даже забить: после 2:2 с «Будё-Глимт» в первом туре последовали 0:3 от «Интера», 0:0 с «Аталантой», 0:3 от «Арсенала», 0:0 с «Атлетиком» и 0:3 от «Тоттенхэма». Именно «Славия» забила меньше всех в этой Лиге чемпионов.

«Барселона»

«Барса» не лучшим образом провела осеннюю часть общего этапа, растеряв немало очков — в частности, проиграв «ПСЖ» (1:2) и «Челси» (0:3), а также совсем уж неожиданно оступившись в Брюгге (3:3). Поэтому за два тура до конца каталонцы занимают только 15-е место с 10 очками, однако шансы на топ-8 по-прежнему есть: календарь благоволит — победы над «Славией» и «Копенгагеном» почти гарантируют «Барселоне» топ-8.

«Барса» по-прежнему в огненной форме: да, в эти выходные она проиграла «Сосьедаду» после серии из 11 побед, но там просто не повезло — из 3,7 xG и 25 ударов удалось извлечь всего один гол, ещё два были отменены. Но есть и не очень приятный момент: в Праге придётся обойтись сразу без двух важнейших игроков атаки — дисквалифицированного Ламина Ямаля и травмированного Феррана Торреса.

Личные встречи

«Славия» и «Барселона» уже пересекались в Лиге чемпионов: это было на групповом этапе в сезоне-2019/20. Обе встречи прошли в максимально упорной борьбе: в Праге «Славия» уступила лишь с минимальной разницей — 1:2 (один из мячей забил Лео Месси), а в Каталонии и вовсе сумела отстоять ничью 0:0.