ставка за 2.03 на матч Лиги чемпионов 20 января

20 января в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Вильярреал» и «Аякс». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Испанская команда проваливает общий этап Лиги чемпионов. «Вильярреал» после 6-и туров занимает предпоследнее 35-е место с 1-м очком в активе.

При этом, в чемпионате Испании команда выступает отлично. После 19-и туров в Примере «Вильярреал» располагается на 3-й строчке с 41-м баллом в копилке, отставая от лидерства на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата страны «Вильярреал» уступил «Бетису» со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Алавес» (3:1).

«Вильярреал» проигрывает в общем этапе Лиги чемпионов на протяжении 3-х матчей подряд. За этот отрезок команда уступила «Копенгагену» (2:3), «Боруссии» Д (0:4) и «Пафосу» (0:1).

Не сыграют: Кабанес, Коста, Фернандес, Гуйе и Камбвала (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вильярреал» проводит неоднозначный сезон. При отличных результатах в Примере у команды отвратительная игра в Лиге чемпионов даже с менее статусными противниками.

К примеру, у полузащитника «Вильярреала» Альберто Молейро хорошая статистика в Примере (8 голов и 3 ассиста за 19 встреч), но провальная в Лиге чемпионов нет результативных действий за 6 матчей в общем этапе.

«Аякс»

Турнирное положение: Нидерландская команда также не очень здорово выступает в общем этапе Лиги чемпионов. «Аякс» располагается на 34-й позиции в таблице с 3 баллами в копилке.

За 2 тура до конца общего этапа турнира команда отстает от зоны плей-офф (топ-24) на 4 балла. «Аяксу» необходимо побеждать в каждом поединке и ожидать осечки конкурентов.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата Нидерландов команда сыграла вничью с «Го Эхед Иглс» (2:2), а до этого крупно уступил «АЗ Алкмару» (0:6) в Кубке страны.

В последних 3-х встречах общего этапа Лиги чемпионов «Аякс» уступил «Галатасараю» (0:3) и «Бенфике» (0:2), а также удалось обыграть «Карабах» со счетом 4:2.

Не сыграют: Бергейс, Вегхорст (травмы) и Томиясу (не в форме).

Состояние команды: У «Аякса» остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нидерландская команда способна победить «Вильярреал» и «Олимпиакос», но конкуренты также настроены набирать очки.

Стоит отметить, что «Аякс» набрал свои 3 очка именно на чужом поле. Получится ли у нидерландцев одержать важнейшую победу? Команда сделает все возможное для этого.

Статистика для ставок

«Вильярреал» проиграл 3 последних матча общего этапа Лиги чемпионов

В последнем туре общего этапа «Аякс» обыграл «Карабах» со счетом 4:2

В последних 2-х встречах во всех турнирах «Аякс» пропустил 8 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа «Аякса» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.65 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно, забив несколько голов в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.03.

Прогноз: «Аякс» будет бороться даже в гостях.

Ставка: Победа «Аякса» с форой (+1) за 1.93.