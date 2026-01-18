20 января в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:45 мск.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» с тремя очками в активе занимает 32-ю позицию с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф (9-24-е места) и лишь по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя.

Команда еще не проводила официальных поединков в новом году, ведь норвежское первенство закончилось еще в ноябре, и на этот раз она уступила чемпионство «Викингу» с отставанием в один балл.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле одержал победу над венгерским ДВТК (4:1).

Ранее в предыдущем поединке, который также был контрольным, коллектив также выиграл с разгромным счетом, но на этот раз его жертвой стал нидерландский «Гронинген» (4:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Миккель Бро Хансен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными, а два — товарищескими, «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при трех победах.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Енс Петтер Хёуге — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» с 13-ю очками в активе занимает четвертую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда по итогам 22-х туров АПЛ находится на второй позиции с отставанием в семь очков от лидера «Арсенала», тогда как третья в «Астон Вилла» уступает по разнице мячей, но провела на один поединок меньше.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Перед этим в первом поединке полуфинала Кубка английской Лиги коллектив уже был на высоте, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Ньюкаслом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бобб, Диаш, Гвардиол, Савиньо, Ковачич, Филлипс и Стоунз, дисквалифицирован — Бернарду Силва.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор чужого поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Будё-Глимт» забивали больше 3,5 голов

в 11-ти из 12-ти последних матчей «Манчестер Сити» забивали меньше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Манчестер Сити» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.90, победа «Будё-Глимта» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.00.

Прогноз: в 11-ти из 12-ти последних матчей гостей было забито меньше 3,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

И хотя в пяти последних матчах хозяев было забито больше голов, невысокая результативность последних поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

1.90 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Манчестер Сити».

3.00 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.00