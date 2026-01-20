«Будё-Глимт» всё ещё ищет первую победу в дебютной кампании Лиги чемпионов, тогда как «Манчестер Сити» борется за место в топ-8 общего этапа и право напрямую выйти в 1/8 финала. После шести туров норвежцы имеют три очка и идут в нижней части таблицы, у англичан — четыре победы, одна ничья и одно поражение. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:15 Стартовые составы команд:

«Будё-Глимт»: Хайкин, Сьёвольд, Бьёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Брунстад Фет, Бломберг, Хёг, Хауге.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Айт-Нури, Аллейн, Хусанов, Льюис, О’Райли, Родри, Рейндерс, Шерки, Холанн, Фоден.

20:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Свен Яблонски, ассистенты — Эдуард Байтингер, Роберт Кемптер, VAR — Роберт Шрёдер, ассистент VAR — Бастиан Данкерт, четвёртый арбитр — Тобиас Райхель.

«Будё-Глимт»

Для чемпиона Норвегии сам выход в общий этап стал историческим достижением, но спортивная реальность оказалась куда жёстче. Команда Кьетиля Кнутсена набрала три очка в шести матчах, сыграв вничью трижды и потерпев три поражения. Это один из четырёх клубов турнира, которые до сих пор не выиграли ни одной встречи, а от зоны топ-24 «Глимт» отделяют четыре очка за два тура до финиша.

Цифры подчёркивают масштаб проблем. Будё-Глимт пропустил тринадцать мячей, но по ожидаемым голам против (xGA — 17,2) является худшей командой всего общего этапа. В четырёх из шести матчей соперники создавали против норвежцев не менее трёх ожидаемых голов — больше, чем против любого другого участника турнира. При этом атакующий потенциал периодически проявлялся, команда забила четыре мяча и сумела увезти ничью 2:2 из Дортмунда, а дома сыграла 0:0 с «Пафосом».

Отдельная надежда хозяев — Йенс Петтер Хауге. Он один из двух футболистов турнира, кто сочетает минимум пятнадцать обводок и пятнадцать созданных моментов, у Хауге двадцать три успешных обводки и пятнадцать передач под удар. При этом календарный фактор работает против «Глимта», последний официальный матч был сыгран десятого декабря, а после окончания «Элитсерии» команда проводила лишь товарищеские встречи.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы подходит к выезду в Норвегию на фоне противоречивого отрезка сезона. В 2026 году «Сити» ещё не выигрывал в Премьер-лиге (три ничьи и поражение в дерби с «Манчестер Юнайтед» 0:2), но в Лиге чемпионов ситуация куда устойчивее. После шести туров англичане идут в верхней части таблицы, а статистическая модель Opta оценивает их шансы на выход в следующий раунд в 98,1%.

С точки зрения турнирной математики матч имеет прямое значение. «Сити» балансирует на границе топ-8, минимально опережая ближайших преследователей, и любая потеря очков может отправить команду в стадию плей-офф, где два лишних матча сильно усложнят календарь. На выезде в этом розыгрыше Лиги чемпионов англичане ещё не проигрывали (две победы и одна ничья).

Отдельно в контексте «Сити» выделяется Эрлинга Холанн. У него 55 голов в 54 матчах Лиги чемпионов — больше, чем у всех норвежских клубов вместе взятых с сезона-2000/01. Холанн забивал в каждом из шести последних стартов в турнире за «Сити» и может стать первым норвежцем, отличившимся в матче против норвежской команды в Лиге чемпионов. На фоне кадровых потерь в обороне и полузащите именно его эффективность впереди становится ключевым ресурсом гостей, тем более что матч проходит в непривычных условиях — за полярным кругом.