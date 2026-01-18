прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.90

19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Борнмут». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» находятся на 11-м месте в турнирной таблицы АПЛ, набрав 29 очков за 21 матч при разнице мячей 31:28.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Кубке Англии.

До того команда разошлась миром с «Манчестер Сити» (0:0) и обыграла «Бернли» (2:0)

Не сыграют: травмированы — Марч, Тцимас, Уэбстер, Виффер

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче вполне преуспевают в плане результатов, команда не проигрывает уже четыре матча кряду.

Нет сомнений, что хозяева намерены продолжить борьбу за место в еврокубках.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» в нынешнем сезоне после яркого старта быстро сникли и опустились на 15-ю строчку в АПЛ, набрав 26 очков за 21 тур при разнице мячей 34:40.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» в серии пенальти уступили «Ньюкаслу» (3:3, 7:6 по пенальти) и вылетели из Кубка Англии.

До того команда обыграла «Тоттенхэм» (3:2) и уступил «Арсеналу» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Адамс, Деннис, Доак, Клюйверт, Унал, Акинмбони

Состояние команды: «Вишни» в последних поединках выглядели неплохо, но для победы хватило только в матче против «Тоттенхэма».

Команда с конца октября до игры со «шпорами» не могла выиграть, что может стоить команде дальнейшей борьбы за еврокубковые места.

Статистика для ставок

«Брайтон» не уступили в 4 своих последних поединках

«Борнмут» выиграл только один из 13 последних матчей

Последний матч между командами закончился победой «Борнмута» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.46.

Прогноз: «Брайтон» явно смотрится фаворитом и вряд ли «чайки» разочаруют своих фанатов в домашней встрече.

1.90 Победа «Брайтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Брайтон» — «Борнмут» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Брайтона» за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Брайтон» — «Борнмут» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20