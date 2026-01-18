19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Борнмут». Начало игры — в 23:00 мск.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» находятся на 11-м месте в турнирной таблицы АПЛ, набрав 29 очков за 21 матч при разнице мячей 31:28.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайки» одолели «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Кубке Англии.
До того команда разошлась миром с «Манчестер Сити» (0:0) и обыграла «Бернли» (2:0)
Не сыграют: травмированы — Марч, Тцимас, Уэбстер, Виффер
Состояние команды: «Чайки» нынче вполне преуспевают в плане результатов, команда не проигрывает уже четыре матча кряду.
Нет сомнений, что хозяева намерены продолжить борьбу за место в еврокубках.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» в нынешнем сезоне после яркого старта быстро сникли и опустились на 15-ю строчку в АПЛ, набрав 26 очков за 21 тур при разнице мячей 34:40.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» в серии пенальти уступили «Ньюкаслу» (3:3, 7:6 по пенальти) и вылетели из Кубка Англии.
До того команда обыграла «Тоттенхэм» (3:2) и уступил «Арсеналу» (2:3).
Не сыграют: травмированы — Адамс, Деннис, Доак, Клюйверт, Унал, Акинмбони
Состояние команды: «Вишни» в последних поединках выглядели неплохо, но для победы хватило только в матче против «Тоттенхэма».
Команда с конца октября до игры со «шпорами» не могла выиграть, что может стоить команде дальнейшей борьбы за еврокубковые места.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не уступили в 4 своих последних поединках
- «Борнмут» выиграл только один из 13 последних матчей
- Последний матч между командами закончился победой «Борнмута» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.46.
Прогноз: «Брайтон» явно смотрится фаворитом и вряд ли «чайки» разочаруют своих фанатов в домашней встрече.
Ставка: Победа «Брайтона» за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20