прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.45

17 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ницца». Начало игры — в 21:00 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Малыши» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малыши» в серии пенальти одолели «Анже».

До того команда была разбита «Лансом» (0:3). Зато поединок с «Лион-Дюшером» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Малыши» несколько поугасли в плане результатов. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

Причем «Тулуза» традиционно удачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Малыши» намерены подтянуться к первой шестерке.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» набрал всего 18 очков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» в серии пенальти одолели «Нант».

До того команда не смогла переиграть «Страсбург» (1:1). А вот чуть ранее она переиграла «Сент-Этьен» (2:1).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Ницца» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Команда уже больше 2 лет не побеждает «Тулузу». Да и в нынешней диспозиции «орлята» обрадуются любому набору очков.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Орлята» твердо намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Ницца» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

Обе команды не побеждали в 2 своих последних матчах

«Тулуза» уже больше 2 лет не проигрывает «орлятам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Тулуза» борется за попадание в еврокубки, так что явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Ницца» нынче крайне нестабильна.

2.45 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Тулуза» — «Ницца» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Тулуза» — «Ницца» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10