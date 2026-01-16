17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием лишь в два балла от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Синие» на своем поле потерпели поражение от «Арсенала» (2:3).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 5:1 разгромил заштатный «Чарльтон».

Не сыграют: травмированы — Колуилл и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жуан Педро и Энцо Фернандес — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию, что в зоне континентальных турниров (топ-5), с отрывом в один балл от шестого места, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил «Сандерленд».

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» не проиграл и пять раз выиграл.

Такая форма вроде бы сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами.

Статистика для ставок

  • в семи из восьми последних матчей «Челси» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
  • в трех из четырех последних матчей «Брентфорда» хотя бы одна команда не забивала
  • в шести последних матчах «Брентфорд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.68.  Ничья — в 3.95, выигрыш «Брентфорд» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов.  Так было и в их трех последних домашних поединках.

И хотя в трех из пяти последних матчей гостей было иначе, в них все же забивали больше 2,5 голов, так что вероятность вышеуказанного сценария высока.

2.07Обе команды забьют и тотал больше 2,5 головСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.07 на матч «Челси» — «Брентфорд»  принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Челси».

2.45Тотал больше 3,5 головСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.45 на матч «Челси» — «Брентфорд»  принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.