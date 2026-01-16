17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием лишь в два балла от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Синие» на своем поле потерпели поражение от «Арсенала» (2:3).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 5:1 разгромил заштатный «Чарльтон».