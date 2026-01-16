17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает восьмую позицию с отставанием лишь в два балла от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Синие» на своем поле потерпели поражение от «Арсенала» (2:3).
Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 5:1 разгромил заштатный «Чарльтон».
Не сыграют: травмированы — Колуилл и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик. Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих. Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Жуан Педро и Энцо Фернандес — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами. Турнирное положение: «Брентфорд» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки. Команда занимает пятую позицию, что в зоне континентальных турниров (топ-5), с отрывом в один балл от шестого места, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4). Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил «Сандерленд». Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» не проиграл и пять раз выиграл. Такая форма вроде бы сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами. Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, выигрыш «Брентфорд» — в 4.90. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25. Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках. И хотя в трех из пяти последних матчей гостей было иначе, в них все же забивали больше 2,5 голов, так что вероятность вышеуказанного сценария высока. Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07. Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Челси». Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.
«Брентфорд»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — Колуилл и Лавия, дисквалифицирован — Мудрик.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Жуан Педро и Энцо Фернандес — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.
Турнирное положение: «Брентфорд» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает пятую позицию, что в зоне континентальных турниров (топ-5), с отрывом в один балл от шестого места, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Пчелы» на чужом поле одержали победу над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил «Сандерленд».
Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» не проиграл и пять раз выиграл.
Такая форма вроде бы сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами.
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, выигрыш «Брентфорд» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
И хотя в трех из пяти последних матчей гостей было иначе, в них все же забивали больше 2,5 голов, так что вероятность вышеуказанного сценария высока.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Челси».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.