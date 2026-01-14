прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.55

15 января в 1/8 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Расинг»

Турнирное положение: «Зелено-белые» бьются за выход в Ла Лигу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Расинг» всего на 2 очка опережает идущую третьей «Альмерию». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелено-белые» уступили «Сарагосе» (2:3).

До того команда не сумела одолеть «Вальядолид» (1:1). Да и поединок с «Уэской» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Расинг» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зелено-белые» нынче нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Расинг» традиционно неудачно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелено-белые» намерены дать лидеру Ла Лиги.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» бьются за триумф на всех фронтах. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на 4 очка опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает реже 3 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кулес» одолели мадридский «Реал» (3:2).

До того команда разнесла в щепки «Атлетик» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эспаньолу» (2:0).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кулес» в последних поединках смотрелись шикарно. Команда победила уже 10 раз кряду.

При этом «Барселона» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Вполне продуктивный сезон проводит Ферран Торрес. Форвард забил уже 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Кулес» намерены продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Кулес» победили в 10 своих последних поединках

«Расинг» не побеждает 3 матча кряду

«Барселона» уже 22 года не проигрывает «Расингу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.20.

Прогноз: «Барселона» способна еще прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью в плане результатов.

Номинальные гости мотивированы продлить свой мощный ход, и уж точно максимально активно понесутся в атаку.

2.55 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Расинг» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.75 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Расинг» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75