Один из двух главных клубов Испании — мадридский «Реал» — сошёл с дистанции в Кубке Короля уже в 1/8 финала, проиграв 17-й команде второго дивизиона. Удастся ли «Барселоне» избежать той же участи в матче с лидером Сегунды — «Расингом»? Игра стартует в 23:00 МСК. А следить за её ходом можно в нашем онлайне.

22:37 Сегодняшняя игра пройдёт на стадионе «Эль-Сардинеро» в Сантандере. Арена вмещает 22 222 зрителя.

Стартовые составы команд

«Расинг»: Эскьета, Мантилья, Кастро, Ману, М. Гарсия, Камара, Альдасоро, Гейе, Сайнс-Маса, Арана, Гуляшвили.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Бальде, Касадо, Берналь, Ольмо, Ямаль, Рэшфорд, Торрес.

«Расинг»

«Расинг» из Сантандера проводит свой лучший сезон за долгие годы. Команда, которая вот уже почти 15 лет болтается между второй и третьей лигами, после 21 тура неожиданно лидирует в Сегунде — пускай и лидерство это весьма условное: первое и десятое места во второй испанской лиге разделяют всего 6 очков, а впереди ещё половина сезона — очевидно, вся борьба здесь ещё впереди.

В Кубке Короля «Расинг» тоже в порядке: до 1/8 финала он дошёл впервые с сезона-2013/14 (тогда вылетели в четвертьфинале), а на предыдущей стадии выбил «Вильярреал» (2:1) — на секундочку, третью команду Примеры прямо сейчас. Впереди, однако, испытание ещё серьёзнее: в гости к команде Хосе Альберто едет сама «Барселона», занимающая первую строчку в Ла Лиге, а форма «Расинга» перед игрой 1/8 финала вызывает вопросы — за последние 4 тура в Сегунде он набрал лишь 3 очка и ни разу не победил (3 ничьи и поражение).

«Барселона»

Каталонцы уже полтора месяца обыгрывают всё, что движется. Победная серия во всех турнирах — 10 матчей, отрыв от «Реала» в чемпионате — 4 очка, на выходных выигран Суперкубок Испании с победой в финале над самым принципиальным соперником — стоит ли говорить, на каком эмоциональном подъёме «Барса» готовилась к кубковому выезду?

После болезненного разгрома в ЛЧ от «Челси» (0:3) в конце ноября у команды Ханси Флика получается буквально всё, особенно в атаке: в каждой из 10 последних игр «Барселона» забивала минимум дважды. Защиту титула в Кубке Испании она начала с уверенной победы над «Гвадалахарой» (2:0) и останавливаться точно не собирается — особенно после того, как из турнира вылетел главный конкурент.

Личные встречи

«Расинг» и «Барселона» встретятся впервые за 14 лет — ровно столько клуб из Сантандера не появляется в Ла Лиге. А последний раз «Расинг» побеждал «Барсу» аж в январе 2004-го (3:0): с тех пор команды играли друг против друга 17 раз — каталонцы забрали 14 матчей, всего 3 завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55.