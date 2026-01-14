прогноз на матч Серии А, ставка за 2.35

12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Парма». Начало игры — в 20:30 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» идет на третьей строчке в Серии А, набрав 39 очков после 19-ти матчей. В активе команды 12 побед, три матча вничью и четыре поражения. Разница мячей — 30:17.

Последние матчи: в последнем матче «Наполи» сыграл вничью против миланскому «Интера» со счетом 2:2. Ранее клуб вновь поделил очки в поединке с «Вероной» (2:2) и обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированные — Де Брейене, Лукаку, Ангисса, Нерес, Мерет и Гилмор.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Наполи» идет без поражений. У команды две ничьи и три победы с общим счетом 10:4. Команда Антонио Конте настроена на борьбу за золотые медали чемпионата и удачный результат в этом матче может дать старт такой рывку.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» находится на 14-й строчке с 21 баллом при пяти победах, шести матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 14:22.

Последние матчи: «Парма» в последнем поединке смогла обыграть «Лечче» со счетом 2:1. Ранее клуб проиграл «Интеру» со счетом 0:2 и поделила очки с «Сассуоло» со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Матия Фриган, Дзион Судзуки, Абдулайе Ндиайе и Матиас Левик.

Состояние команды: в последних пяти матчах у «Пармы» две победы, два поражения и один матч вничью. На этом отрезке команда смогла забить пять мячей и пропустила пять в свои ворота. При этом клуб пропустил в четырех из этих поединках.

Статистика для ставок

«Наполи» не проигрывает шесть матчей к ряду

«Парма» выиграла свой последний матч

«Наполи» сыграл в двух матчах вничью к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.20, а победа «Пармы» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Ожидаем в этом матче, что обе команды смогут забить. Это будет основная ставка на этот поединок.

2.35 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Наполи» — «Парма» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на тотале в этом матче. Поставим ТБ 3 в матче. Это дополнительная ставка.

2.46 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Наполи» — «Парма» принесёт чистый выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 3 голов в матче за 2.46.