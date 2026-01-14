12 января в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Парма». Начало игры — в 20:30 мск.
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» идет на третьей строчке в Серии А, набрав 39 очков после 19-ти матчей. В активе команды 12 побед, три матча вничью и четыре поражения. Разница мячей — 30:17.
Последние матчи: в последнем матче «Наполи» сыграл вничью против миланскому «Интера» со счетом 2:2. Ранее клуб вновь поделил очки в поединке с «Вероной» (2:2) и обыграл «Лацио» со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированные — Де Брейене, Лукаку, Ангисса, Нерес, Мерет и Гилмор.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Наполи» идет без поражений. У команды две ничьи и три победы с общим счетом 10:4. Команда Антонио Конте настроена на борьбу за золотые медали чемпионата и удачный результат в этом матче может дать старт такой рывку.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» находится на 14-й строчке с 21 баллом при пяти победах, шести матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 14:22.
Последние матчи: «Парма» в последнем поединке смогла обыграть «Лечче» со счетом 2:1. Ранее клуб проиграл «Интеру» со счетом 0:2 и поделила очки с «Сассуоло» со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Матия Фриган, Дзион Судзуки, Абдулайе Ндиайе и Матиас Левик.
Состояние команды: в последних пяти матчах у «Пармы» две победы, два поражения и один матч вничью. На этом отрезке команда смогла забить пять мячей и пропустила пять в свои ворота. При этом клуб пропустил в четырех из этих поединках.
Статистика для ставок
- «Наполи» не проигрывает шесть матчей к ряду
- «Парма» выиграла свой последний матч
- «Наполи» сыграл в двух матчах вничью к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.20, а победа «Пармы» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.90.
Прогноз: Ожидаем в этом матче, что обе команды смогут забить. Это будет основная ставка на этот поединок.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.35.
Прогноз: Можно сыграть на тотале в этом матче. Поставим ТБ 3 в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: Тотал больше 3 голов в матче за 2.46.