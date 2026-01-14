В среду, 14 января, «Наполи» на своем поле примет «Парму» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19' Скотт Мактоминай («Наполи») пытался обострить дальним забросом, но партнер его не понял.

17' Ноа Ланг («Наполи») убрал под правую и пробил из-за пределов штрафной в дальний угол — мяч пролетел в метре от стойки ворот.

15' Гости немного отодвинули игру от своих ворот, о пока до реальных опасностей не было.

13' Арбитры долго смотрели ВАР и приняли решение — не засчитать гол!

11' Скотт Мактоминай («Наполи») забил ГОЛ, но его не засчитали из-за офсайда.

09' Оливер Сёренсен («Парма») грубовато сыграл в отборе и уронил на газон Матиаса Оливера («Наполи»).

Статистика матча 1 Удары в створ 0 77 Владение мячом 23 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 0 Фолы 3

08' Саша Бричги («Парма») сыграл на вынос от своих ворот, но хозяева вновь начали быструю атаку и уже перешли половину поля.

07' Ноа Ланг («Наполи») сбит в метрах 12-ти от линии штрафной — это перспективный стандарт для хозяев.

06' Скотт Мактоминай («Наполи») получил передачу в правом углу вратарской и пробил. положив корпус, но не попал в ворота.

05' Хозяева тотально владеют мячом и прижимают соперника к его воротам.

04' Навес в центр штрафной гостей и удар Паскуаля Маццокки («Наполи») в ближний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

03' Алессандро Буонджорно («Наполи») попытался прострелить с левого фланга в штрафную, но защитники заблокировали передачу.

02' Ваня Милинкович-Савич («Наполи») поймал мяч в руки после дальнего заброса соперника и тут же бросил в ноги ближнему защитнику.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Наполи» — «Парма» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:28 Главные действующие лица появляются на газоне «Стадиона имени Марадоны». Игра вот-вот начнется!

20:23 Сегодня в Неаполе переменная облачность, во время матча температура будет около +9℃.

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Микаэль Фаббри.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Неаполе на «Стадионе имени Марадоны», который вмещает 54 726 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» — «Парма». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич Ваня, Ди Лоренцо Джованни, Ррахмани Амир, Буонджорно Алессандро, Маццокки Паскуале, Лоботка Станислав, Мактоминай Скотт, Оливера Матиас, Политано Маттео, Ланг Ноа, Хёйлунн Расмус.

«Парма»: Ринальди Филиппо, Бричги Саша, Чиркати Алессандро, Валенти Лаутаро, Тройло Мариано, Эстевес Науэль, Кейта Мандела, Сёренсен Оливер, Ордоньес Кристиан, Кутроне Патрик, Ондрейка Якоб.

«Наполи»

«Наполи» в нынешнем сезоне выступает неплохо, но некоторые неожиданные осечки мешают ей возглавлять турнирную таблицу Серии А. В данный момент неаполитанцы располагаются на третьей строчке, отставая от лидирующего «Интера» на четыре очка. Разница забитых и пропущенных мячей (+13) — 30:17.

«Наполи» не проигрывает в четырех последних матчах. За это время было добыто две виктории над «Кремонезе» (2:0) и «Лацио» (2:0), а также две встречи сыграны вничью: с «Вероной» (2:2) и «Интером» (2:2). Всего на счету «Наполи» 39 набранных очков в 19-ти проведенных матчах чемпионата Италии.

«Парма»

«Парма» пока выполняет свою основную задачу на этот сезон — держаться подальше от зоны вылета. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А и на целых семь очков впереди «красной зоны». Разница забитых и пропущенных мячей отрицательная (-8) — 14:22.

В последних четырех турах чемпионата Италии «Парма» добыла две победы обыграв дома «Фиорентину» (1:0) и на выезде «Лечче» (2:1). Также в этот период было сухое поражение от лидирующего в Серии А «Интера» (0:2) и ничья с «Сассуоло» (1:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют не очень часто, так как «Парма» не всегда выступает в Серии А. В последних четырех матчах между ними зафиксировано три победу «Наполи» и одна ничья. Мирным исходом (0:0) завершилась, к слову, последняя очная дуэль этих команд.

