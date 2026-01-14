прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.20

10 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск.

«Кельн»

Турнирное положение: «Кельн» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 очков за 16 встреч при разнице мячей 24:26.

Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы «козлы» разошлись миром с «Хайденхаймом» — 2:2.

До того команда проиграла «Униону» (0:1) и «Байеру» (0:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: после добротного старта сезона, игра «Кельна» явно не вдохновляет — команда не побеждает с начала ноября.

«Козлы» на данный момент намного ближе к зоне вылета, чем к зоне еврокубков.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге, набрав 44 очков за 16 встреч при солидной разнице голов 63:12.

Последние матчи: в первом матче после возвращения с паузы баварцы вдоволь поиздевались над «Вольфсбургом» — 8:1.

До того команда обыграла «Хайденхайм» (4:0) и разошелся миром с «Майнцем» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Первая половина сезона в исполнении «Баварии» выглядела очень мощно — команда потерпела только одно поражение, да и то в рамках Лиги чемпионов.

Подопечные Венсана Компани выглядят безальтернативными фаворитами в борьбе за «салатницу».

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 7.00, а победа «Кельна» — в 9.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.26 и 3.45.

Прогноз: «Бавария» солидно вернулась после отпуска и вряд ли собирается сбавлять обороты.

1.96 Победа «Баварии» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Кельн» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2 за 1.96.

Прогноз: «Кельн» играет дома, поэтому вряд ли «козлы» уйдут с поля без забитого гола, а сам матч будет крайне результативным

2.46 Тотал больше 4,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Кельн» — «Бавария» принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 4,5 за 2.46.