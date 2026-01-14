В среду, 14 января, состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» примет «Баварию». Начало игры — в 22:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

22:21 В Кёльне сегодня вечером достаточно тепло — 8 градусов выше нуля. Для Бундеслиги это особенно актуальный вопрос с учётом количества уже перенесённых из-за непогоды и снегопада матчей, но на западе Германии пока что всё в порядке — наша игра точно состоится.

22:14 Главный арбитр встречи — 47-летний Патрик Иттрих. При этом арбитре «Бавария» ещё никогда не проигрывала, да и вничью сыграла всего раз за 9 матчей — в остальных 8 побеждала.

22:08 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне. Арена вмещает 50 374 зрителя.

Стартовые составы команд

«Кёльн»: Швабе, Себулонсен, Симпсон-Пьюзи, Озкаджар, Тильман, Краус, Лунд, Каминьский, Майна, Ахе, Эль-Мала.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Ким, Та, Ито, Павлович, Горетцка, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

«Кёльн»

«Кёльн» довольно бодро стартанул после возвращения из Второй Бундеслиги — до середины ноября команда Лукаса Кваснёка уверенно держалась в верхней половине турнирной таблицы. Однако дальше результаты резко пошли на спад: в 7 последних турах — ни одной победы и всего 3 набранных очка из 21. Это означает, что «Кёльн» не побеждает в Бундеслиге уже два с лишним месяца — со 2 ноября, когда дома разгромили «Гамбург» 4:1. Все остальные команды за это время уже хотя бы по разу выиграли.

Главные проблемы «козлов» по ходу сезона связаны с обороной: за 16 туров они всего дважды сыграли на ноль, а вообще пропускают вот уже 12 игр подряд во всех турнирах (включая январский товарняк с «Лугано») — с тех пор, как засушили на выезде «Хоффенхайм» (1:0). С атакой всё получше, хотя там солирует фактически один человек: более трети голов «Кёльна» в Бундеслиге — 9 из 24 — забиты при непосредственном участии совсем юного 19-летнего форварда Саида Эль-Мала. Парень, если что, проводит первый сезон на высоком уровне — до этого его потолком была Третья лига.

В домашнем матче с «Баварией» Кваснёку придётся обойтись без травмированных Шмида и Хуберса, а также дисквалифицированных Мартела и ван ден Берга.

«Бавария»

Команда Венсана Компани продолжает терроризировать Бундеслигу. «Бавария» до сих пор ни разу не проиграла в чемпионате и всего дважды сыграла вничью, опережает «Боруссию» на 8 очков (и это при матче в запасе) и накидала соперникам 63 мяча в 16 турах — в среднем это практически по 4 за игру! Пропущено при этом лишь 12 — также лучший результат в лиге.

2026-й мюнхенцы начали с уничтожения «Вольфсбурга» на своём поле со счётом 8:1 — а вообще «Бавария» забивала не меньше двух мячей в каждой из последних 24 игр Бундеслиги, в том числе в 16 из 16 в текущем сезоне. Разумеется, гигантский вклад в эту результативность вносит вполне реально претендующий на «Золотой мяч» Харри Кейн: англичанин наколотил уже 20 голов и уже на 10 опережает ближайших преследователей в бомбардирской гонке — он не сумел отличиться всего в 4 турах из 16.

Выезд к «Кёльну» у «Баварии» пропускают Киммих, Мусиала и Станишич (травмированы), Боэ и Дэвис (болеют), Джексон (в сборной).

Личные встречи

Последний раз «Кёльн» обыгрывал «Баварию» в официальном матче почти 15 лет назад — 5 февраля 2011-го на своём поле со счётом 2:1. С тех пор команды встречались в чемпионате и Кубке Германии 21 раз — и «козлы» за это время сумели зацепить все лишь 2 ничейки, проиграв остальные 19 матчей.

