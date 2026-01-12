прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

13 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Айнтрахт». Начало игры — в 20:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Швабы» бьются за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» на 3 очка отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Швабы» одолели «Люцерн» (3:2).

До того команда не смогла обыграть «Хоффенхайм» (0:0). А вот поединок с «Вердером» завершился уверенным успехом (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Швабы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Штутгарт» традиционно неудачно противостоит «Айнтрахту». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Швабы» намерены подтянуться к первой четверке.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» всего на один балл отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Айнтрахт» не уступил «Боруссии» Д (3:3).

До того команда не смогла одолеть «Гамбург» (1:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Аугсбург».

При этом «Айнтрахт» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йонатан Буркхардт — травмирован.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись весьма симпатично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Айнтрахт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает два гола за матч.

«Орлы» в 2 последних очных поединках переиграли «Штутгарт». Да и Йонатан Буркардт невовремя оказался в лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Швабы» не проигрывают 4 матча подряд

«Орлы» не проигрывают 3 матча кряду

«Айнтрахт» одолел «Штутгарт» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Штутгарт» нынче поднаторел в плане результатов, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к зоне Лиги чемпионов, и явно сразу активно полетят в атаку.

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Штутгарт» — «Айнтрахт» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.80