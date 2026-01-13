Во вторник в Штутгарте сойдутся прямые конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов. Хозяева, набравшие ход после яркой победы в Леверкузене, принимают «Айнтрахт», которому срочно нужно прерывать серию без побед и удержаться в группе претендентов на Европу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:00 Стартовые составы команд:

«Штутгарт»: Нюбель, Вагноман, Хендрикс, Шабо, Миттельштедт, Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих, Ундав, Демирович.

«Айнтрахт» : Кауан, Кристенсен, Кох, Аменда, Доан, Хойлунд, Схири, Теате, Калимуэндо, Кнауфф, Эбноуталиб.

19:45 Судейская бригада матча: главный — Маттиас Йёлленбек, ассистенты — Йонас Вайкенмайер и Кристоф Гюнш, четвёртый арбитр — Патрик Альт, VAR — Роберт Шрёдер, ассистент VAR — Рием Хуссейн.

«Штутгарт»

«Штутгарт» входит во вторую половину сезона на пике формы. Победа 4:1 над «Байером» на выезде стала не просто громким результатом, а логичным продолжением атакующей серии: пятнадцать голов за пять последних матчей — цифры, которые в Бундеслиге обычно ассоциируются с командами из первой тройки.

Команда Себастьяна Хёнесса подтянулась к группе лидеров вплотную. Пятое место, равенство по очкам с «Лейпцигом» и «Байером» и реальный шанс вскочить ещё выше уже по итогам тура. А девять побед в одиннадцати последних матчах на «МХП-Арена» делают «Штутгарт» одной из самых надёжных команд лиги на своём поле.

При этом состав далёк от идеального. Проблемы в центре обороны вынуждают тренерский штаб идти на компромиссы, а отсутствие Эль-Ханнуса и сразу нескольких фланговых игроков сужает вариативность впереди. Но текущая динамика позволяет «Штутгарту» играть от себя, высокий темп, агрессивный прессинг и ставка на связку Ундава с активными флангами остаются базой.

«Айнтрахт»

Для «Айнтрахта» начало 2026 года складывается нервно и противоречиво. Ничья 3:3 с дортмундской «Боруссией» выглядела одновременно и шагом вперёд, и упущенной возможностью. Два камбэка по ходу матча, лидерство в компенсированное время — и пропущенный мяч на последней минуте минуте. Такая развязка хорошо иллюстрирует текущее состояние команды.

Всего одна за пять туров опустила франкфуртцев на седьмое место. Отставание от еврокубковой зоны минимальное, но игра на выезде остаётся слабым местом, «Айнтрахт» выиграл всего раз в восьми гостевых матчах во всех турнирах. На фоне атакующего потенциала эта нестабильность в обороне выглядит особенно уязвимой перед соперниками, которые любят играть вертикально.

Кадровая ситуация тоже не добавляет спокойствия. Отсутствие профильных нападающих вынуждает искать решения по ходу, а нагрузка ложится на мобильных атакующих полузащитников и фланги. Впрочем, у команды Топпмёллера остаётся важный козырь — плотность таблицы, победа в Штутгарте моментально возвращает «Айнтрахт» в гонку за тройку.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.