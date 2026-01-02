прогноз на матч Серии A, ставка за 2.33

3 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Удинезе». Начало игры — в 14:30 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Синие» проводят удачный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» на 5 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» одолели «Лечче» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Ромы» (0:1). Да и поединок с «Интером» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Комо» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Альваро Мората — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Синим» явно недостает пресловутой стабильности. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Комо» традиционно неудачно противостоит «Удинезе». В пяти последних очных поединках команда 3 раза уступила сопернику при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Синие» постараются закрепиться в зоне еврокубков.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Фриульцы» привычно ходят в середняках. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» на 5 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Удинезе» не уступил «Лацио» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Фиорентины» (1:5). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Наполи» (1:0).

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фриульцы» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Тем не менее, команда твердо намерена подняться как можно выше в таблице.

При этом «Удинезе» в среднем пропускает чаще гола за матч. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

«Фриульцы» не побеждают два матча кряду. Да и оборонительные редуты команды частенько совершают сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фриульцы» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Удинезе» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Комо» пропускает в среднем реже гола за матч

«Удинезе» в среднем забивает чуть чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.76.

Прогноз: «Комо» бьется за выход в еврокубки, так что наверняка сразу понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Удинезе» не блещет стабильностью результатов.

2.33 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Комо» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Комо» — «Удинезе» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00