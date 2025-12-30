прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.20

31 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Мозамбик и Камерун. Начало игры — в 22:00 мск.

Мозамбик

Турнирное положение: Мозамбикцы выглядит бледновато. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Мозамбик намерен запрыгнуть в дуэт победителей группы. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мозамбикцы переиграли Габон (3:2).

До того команда была бита ивуарийцами (0:1). А вот поединок с Нигерией завершился разгромным поражением (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Мозамбик забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Мозамбикцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команде явно недостает пресловутой стабильности.

Причем Мозамбик традиционно неудачно противостоит Камеруну. В четырех очных встречах команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мозамбикцы уж точно не боятся сборную Камеруна.

Камерун

Турнирное положение: Камерунцы преуспевают в плане результатов. Команда пребывают на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Камерун набрал 4 очка в двух стартовых турах. При этом команда забивает в среднем гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Камерунцы не уступили ивуарийцам (1:1).

До того команда нанесла поражение кризисному Габону (1:0). А вот несколько ранее она была бита сборной ДР Конго (0:1).

При этом Камерун в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Камерунцы в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом Камерун имеет весьма крепкий по именам состав. Да и оборона команды пока результативно ошиблась лишь однажды.

Команде нынче натужновато даются голы. Зато Мозамбик камерунцы обыгрывают всегда, и почти всегда весьма уверенно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Камерунцы попытаются финишировать на первой позиции.

Статистика для ставок

Камерунцы не уступили в 2 последних матчах

Мозамбикцы еще никогда не обыгрывали Камерун

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: Камерунцы бьются за первое место в квартете, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны побороться за победу в турнире, да и мозамбикцы не блещут стабильностью результатов.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Мозамбик — Камерун принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Камеруна в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Мозамбик — Камерун принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25