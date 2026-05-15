16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Урал». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Черноморец Нв — Урал с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» на грани вылета во вторую лигу. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв на 2 пункта отстает от спасительной 15 позиции. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Моряки» переиграли «Чайку» (2:0).

До того команда уступила «Родине» (1:3). Да и поединок с «Соколом» завершился досадной коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Морякам» нужно исключительно побеждать и ждать осечки «Уфы». Вот только до последней виктории команда уступила 5 раз кряду.

Причем «Черноморец» Нв традиционно неудачно противостоит «Уралу». В пяти последних очных поединках «моряки» добыли 2 победы при 3 поражениях.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» мечтают о возвращении в РПЛ. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» уже готовится к стыкам. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» переиграли КАМАЗ (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Шинника» (0:1). А вот чуть ранее она сумела справиться с «Челябинском» (2:1).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шмели» упустили шанс на прямое повышение в классе. Да и в этом поединке состав команды будет явно экспериментальным.

При этом «Урал» в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 27 очками в 16 поединках первенства.

«Шмели» победили в двух своих последних выездных поединках. Да и резервисты наверняка будут из кожи лезть, дабы доказать Василию Березуцкому свою состоятельность.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Черноморец» Нв в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.96, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.51 и 1.54.

Прогноз: «Морякам» нужно исключительно побеждать, тогда как «Урал» явно предстанет не в оптимальном кадровом сочетании.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

