16 мая в 34‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Чайка». Начало встречи — 13:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Ротор — Чайка с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Ротор»

Турнирное положение: по итогам сезона «Ротор» занял четвёртое место в таблице Первой лиги и будет играть в стыковых матчах.

Последние матчи: в 33‑м туре «Ротор» неожиданно в гостях уступил обескровленной потерей многих игроков основного состава «Уфе» со счётом 0:1. «Ротор» владел небольшим преимуществом, но пропустил гол с пенальти на 72‑й минуте. Ранее была ничья в гостях с «Арсеналом» (2:2) и дома с «Волгой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Бардабыхин (з), Клещенко (п), Арбузов (п), Давидян (п), Плотников (п), Макаров (п).

Состояние команды: на финише сезона волгоградский «Ротор» немного затормозил, но всё‑таки доехал до зоны стыковых матчей. Теперь для команды Дмитрия Парфёнова наступает решающая пора, а «Чайка» будет в виде тренировки с повышенной ответственностью.

«Чайка»

Турнирное положение: «Чайка» занимает последнее место в таблице Первой лиги и покидает турнир по итогам сезона.

Последние матчи: в 33‑м туре «Чайка» на своём поле уступила «Черноморцу» со счётом 0:2. Соперник был более мотивирован и по делу взял три очка, забив оба мяча во втором тайме.

До этого было поражение дома от «Торпедо» (0:2) и в гостях от «КАМАЗа» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Маслов (з).

Состояние команды: сезон для «Чайки» заканчивается так, как и должен. После того как команда с большим трудом стартовала в Первой лиге с новым составом, молодым тренером Дмитрием Комбаровым и сорванной подготовкой, ожидать от неё чего‑то иного, чем вылет из Первой лиги, было сложно.

Статистика для ставок

В первом круге «Чайка» была разгромлена на своём поле (0:6).

В прошлом сезоне «Чайка» победила дома (1:0), а на выезде была ничья (1:1).

В позапрошлом сезоне также на своём поле «Чайка» была сильнее (3:1), а в гостях команды поделили очки (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ротора» дают 1,39, а на «Чайку» — 7,90, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: наверняка в этой встрече тренерский штаб «Ротора» даст отдохнуть некоторым лидерам, а на поле выйдут резервисты, которым надо будет себя проявить. «Чайка» давно играет в своё удовольствие в атаку, а молодые футболисты в её составе хотят себя продать и перейти в более сильные клубы в межсезонье. Многие уже на карандаше.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант — «Чайка» может удивить против не самого сильного состава «Ротора».

Дополнительная ставка: « Чайка» не проиграет за 2,90.