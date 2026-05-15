16 мая в матче 34-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Уфа». Начало игры — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Уфа с коэффициентом для ставки за 3.20.
«Спартак»
Турнирное положение: для костромичей текущий сезон можно считать отчасти успешным, ведь он первый после повышения в классе.
Спартаковцы сейчас имеют на своем счету 49 зачетных баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице.
За 33 матча костромской коллектив смог забить 46 мячей, а пропусти всего 40.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Костромы сыграла вничью с «Соколом» (1:1) и «Арсеналом» (1:1), а также проиграла «КАМАЗу» (0:2).
Лишь до этого «Спартак» смог в родных стенах сломить сопротивление «СКА-Хабаровска» с результатом 3:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Андрея Ашихмина суперски стартовали в сезоне, однако потом результаты пошли на спад. В целом же «Спартак» остался в первой половине таблице, что можно считать успехом. А вот уже в следующем сезоне «Спартак» вполне может ставить более высокие цели и претендовать на топ-4.
«Уфа»
Турнирное положение: команда из одноименного города до сих пора борется за сохранение прописки в подэлитном дивизионе.
Сейчас в активе уфимцев 34 очка и 15-е место в турнирной таблице. У «горожан» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 31:40.
Последние матчи: в прошлой игре команда из Уфы выиграла у «Ротора» (1:0), а до этого уступила «Родине» (0:1) и «КАМАЗу» (0:1).
Перед этим же уфимский коллектив победил «Черноморец» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и «Торпедо» (1:1).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Омари Тетрадзе перед последним туром только на два очка опережает зону вылета, а именно «Черноморец». Для «Уфы» данная встреча является важной, поскольку в случае поражения команда может вылететь.
В прошлом сезоне «Уфа» стала как раз 15-й, поэтому и в этой кампании в клубе будут очень рады, если повторят прошлогодний результат.
Статистика для ставок
- «Спартак» не может победить на протяжении 3 матчей
- «Уфа» выиграла 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном поединке команд «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 3.10, а победа «Уфы» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.45 и 1.52.
Прогноз: «Уфе» победа намного важнее, поэтому она вполне может ее добыть.
Ставка: победа «Уфы» за 3.20.
Прогноз: много голов и открытого футбола точно не ждем.
Ставка: тотал меньше 2 за 1.90.