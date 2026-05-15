«Сокол» снова не проиграет?

прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.45

16 мая в матче 34-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Сокол». Начало игры — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч КАМАЗ — Сокол с коэффициентом для ставки за 2.45.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: команда из Набережных Челнов проводит прекрасный сезон, но не борется за повышение в элитный дивизион.

Челнинский коллектив в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков.

«Автозаводцы» имеют прекрасную разницу забитых и пропущенных мячей — 46:33.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах челнинский коллектив проиграл «Уралу» (0:2), но выиграл у «Спартака» из Костромы (2:0), «Чайки» (2:1) и «Уфы» (1:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Антона Хазова точно могут записать этот сезон себе в активе. «КАМАЗ» в прошлом сезоне стал 11-м, а сейчас идет пятым и если бы не поражение в прошлом туре, то мог бы бороться за стыковые матчи за право играть в РПЛ.

Учитывая состав и бюджет «КАМАЗа», команду смело можно называть открытием сезона и если ей удастся сохранить всех игроков у себя, то в следующем сезоне уже можно ставить самые высокие цели.

«Сокол»

Турнирное положение: команда из Саратова стала главным разочарованием текущего сезона Первой лиги.

Саратовцы с 23 зачетными баллами в активе идут последними в турнирной таблице и досрочно вылетели во Вторую лигу.

Саратовский коллектив за 33 матча смог только 15 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Сокол» сыграл вничью с костромским «Спартаком» (1:0) и выиграл у «Волги» (1:0) и «Черноморца» (1:0).

До этого же подопечные Евгения Харлачева уступили «Енисею» (0:4), «Уралу» (0:3) и «Ротору» (0:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: «Сокол» поздно спохватился и начал набирать очки. В середине сезона у саратовцев была серия из десяти подряд поражений, которая и предрешила судьбу команды.

Теперь же главной задачей «Сокола» является качественная подготовка к следующему сезону и доукомплектация состава, чтобы сразу вернуться в Первую лигу.

Статистика для ставок

«Сокол» не проигрывает на протяжении 3 матчей

«КАМАЗ» выиграл 3 из последних 4 матчей

В последнем очном поединке команд «КАМАЗ» победил «Сокол» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «КАМАЗ» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.00, а победа «Сокола» — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.85.

Прогноз: «Сокол» набрал хорошую форму в концовке и вполне может не проиграть.

2.45 ничья или победа Сокола Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «КАМАЗ» — «Сокол» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: ничья или победа «Сокола» за 2.45.

Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.

2.00 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «КАМАЗ» — «Сокол» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе забьют за 2.00.