16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Факел». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Волга — Факел с коэффициентом для ставки за 3.50.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы давно решили свою глобальную задачу. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Волга» на 5 очков оторвался от зоны вылета. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ульяновцы не уступили «Нефтехимику» (2:2).
До того команда уступила уже вылетевшему «Соколу» (0:1). А вот поединок с «Ротором» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах «Волга» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Ульяновцы откровенно доигрывают сезон. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «Факелу». Единственный очный поединок завершился поражением (1:2).
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы сходу вернулись в РПЛ. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Факел» имеет поровну очков с «Родиной», но уступает москвичам по очным встречам. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Воронежцы расписали сухой паритет со «СКА-Хабаровском», чего, впрочем, хватило для путёвки в элиту.
До того команда нанесла поражение «Енисею» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Торпедо» (2:2).
При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Воронежцы весной крайне нестабильны. И все же команда Олега Василенко постарается завершить сезон на позитивной ноте.
При этом «Факел» в среднем пропускает меньше гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 27 очками в 16 поединках.
Воронежцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и финишировать на первой строчке команда Василенко уж точно постарается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.63.
Прогноз: «Факел» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно постарается ярко завершить сезон.
Ставка: Фора «Факела» -1.5 за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.08
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Волга» не побеждает 3 матча кряду
- Воронежцы имеют качественную кадровую обойму
- «Факел» не проигрывает 4 матча кряду
- «Волга» давно потеряла турнирную мотивацию
- Воронежцы имеют самые надежные тылы в лиге