прогноз на матч Первой лиги, ставка за 3.50

16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Факел». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Волга — Факел с коэффициентом для ставки за 3.50.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы давно решили свою глобальную задачу. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» на 5 очков оторвался от зоны вылета. Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ульяновцы не уступили «Нефтехимику» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила уже вылетевшему «Соколу» (0:1). А вот поединок с «Ротором» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Волга» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Ульяновцы откровенно доигрывают сезон. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «Факелу». Единственный очный поединок завершился поражением (1:2).

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы сходу вернулись в РПЛ. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» имеет поровну очков с «Родиной», но уступает москвичам по очным встречам. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Воронежцы расписали сухой паритет со «СКА-Хабаровском», чего, впрочем, хватило для путёвки в элиту.

До того команда нанесла поражение «Енисею» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Торпедо» (2:2).

При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Воронежцы весной крайне нестабильны. И все же команда Олега Василенко постарается завершить сезон на позитивной ноте.

При этом «Факел» в среднем пропускает меньше гола за матч. А вот на выезде команда разжилась 27 очками в 16 поединках.

Воронежцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и финишировать на первой строчке команда Василенко уж точно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.63.

Прогноз: «Факел» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно постарается ярко завершить сезон.

3.50 Фора «Факела» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Волга» — «Факел» принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Фора «Факела» -1.5 за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.08 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Волга» — «Факел» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют за 2.08

Пять причин, почему ставка зайдет