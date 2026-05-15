16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Факел». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Волга — Факел с коэффициентом для ставки за 3.50.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы давно решили свою глобальную задачу.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» на 5 очков оторвался от зоны вылета.  Вот только забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно.  Ульяновцы не уступили «Нефтехимику» (2:2).

До того команда уступила уже вылетевшему «Соколу» (0:1).  А вот поединок с «Ротором» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Волга» добыл одну викторию.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Ульяновцы откровенно доигрывают сезон.  Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Волга» традиционно неудачно противостоит «Факелу».  Единственный очный поединок завершился поражением (1:2).

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы сходу вернулись в РПЛ.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» имеет поровну очков с «Родиной», но уступает москвичам по очным встречам.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно.  Воронежцы расписали сухой паритет со «СКА-Хабаровском», чего, впрочем, хватило для путёвки в элиту.

До того команда нанесла поражение «Енисею» (2:0).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Торпедо» (2:2).

При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Воронежцы весной крайне нестабильны.  И все же команда Олега Василенко постарается завершить сезон на позитивной ноте.

При этом «Факел» в среднем пропускает меньше гола за матч.  А вот на выезде команда разжилась 27 очками в 16 поединках.

Воронежцы не проигрывают уже 4 матча кряду.  Да и финишировать на первой строчке команда Василенко уж точно постарается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Факел» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77.  Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.63.

Прогноз: «Факел» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и явно постарается ярко завершить сезон.

Ставка: Фора «Факела» -1.5 за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.08

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Волга» не побеждает 3 матча кряду
  • Воронежцы имеют качественную кадровую обойму
  • «Факел» не проигрывает 4 матча кряду
  • «Волга» давно потеряла турнирную мотивацию
  • Воронежцы имеют самые надежные тылы в лиге