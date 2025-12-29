Во второй предновогодней анкете говорим о международном футболе — о лучших игроках, тренерах, новых тенденциях. В качестве спикеров пригласили трех людей, чья профессиональная деятельность во многом связана с европейским и мировым футболом. Триумфатор ЧМ-2018 Станислав Черчесов, девять лет игравший в Германии Сергей Кирьяков, и известный комментатор Кирилл Дементьев ответили на идентичные вопросы, высказали мнения и раздали почести.

Станислав Черчесов

Главный тренер «Ахмата». Международный бэкграунд в качестве вратаря — многолетние выступления за германский «Динамо» (Дрезден), австрийский «Тироль», сборные СССР, СНГ и России, матчи Лиги чемпионов в составе «Спартака». Победитель Кубка Интертото, трехкратный чемпион Австрии. Участник финальных турниров ЧМ-94 и ЧЕ-92, 96.

В качестве тренера возглавлял «Ваккер-Тироль», «Легию», «Ференцварош», сборные России и Казахстана. Чемпион и обладатель Кубка Польши, двукратный чемпион и обладатель Кубка Венгрии. В 2018 году сборная России под руководством Черчесова добилась максимального в своей истории успеха (выход в четвертьфинал) на чемпионатах мира.

— Футбол в уходящем году стал более тактическим или скажем аналитическим, чем в предыдущие?

— Без аналитики не бывает тактики. Поэтому то и то всегда было, есть и будет. Не могу сказать в пропорциях, что превалирует сейчас, но аналитика с каждым годом играет все большую роль. Тем более что в арсенале тренеров появилось много вспомогательных инструментов. Но все это надо правильно читать и правильно использовать.

— Самое сильное впечатление года в мировом футболе — феномен «ПСЖ», отдельно взятые игроки, какие-то сенсации в отборе к миру?

— Наверное, все-таки «ПСЖ» — не так часто команда выигрывает столько титулов. Сам был на финальном матче Лиги чемпионов с «Интером», и никаких сомнений в уверенной победе парижан с первых минут не возникало. А получилась она и вовсе разгромной (5:0).

— Новый формат Лиги чемпионов и Клубный чемпионат мира, — то и другое оправдало себя?

— Нужно дождаться там и там окончательных цифр — какое количество зрителей посетило, сколько денег собрали... Если все соответствует условному бизнес-плану, значит оправдывает себя — элементарная арифметика. Это что касается интереса и экономики. А с тренерских, чисто футбольных позиций могу сказать так: в году всего 365 дней и любому человеку, не только спортсмену, необходим определенный отдых. Если конкретно о КЧМ, то лишний большой турнир явно не всем пришелся ко двору.

— Три лучшие команды года?

— «ПСЖ», я уже сказал. «Бавария», которая опять доминировала и доминирует в Бундеслиге. Среди сборных — Испания.

— Лучший футболист?

— Его уже выбрали — Дембеле, я присоединяюсь. А так назвал бы еще трио полузащитников «ПСЖ» — Витинья, Невеш и Фабиан Руис. Оно было сердцем команды, что заложило фундамент для всех побед.

— Усман Дембеле, а не Ламин Ямаль — меньше сомнений, чем годом раньше Родри, а не Винисиус?

— Плюс-минус одинаково. И что тогда, что сейчас не было игрока, который один на сто процентов заслуживал «Золотой мяч». Но Ямаль делает разницу, притом ощутимую в «Барселоне», поэтому тоже заслуживает похвалы.

— Главное открытие среди молодых игроков?

— Леннарт Карль. Не так часто 17-летний парень получает такой шанс в «Баварии» и использует его. Тем более с таким КПД, таким количеством результативных действий.

— Лучший наставник с точки зрения самой тренерской команды?

— Луиса Энрике отметим. Сумел поддерживать уровень «ПСЖ» на протяжении всего прошлого сезона, продолжает в нынешнем. Привил коллективу безусловную стабильность, несмотря на определенную ротацию состава.

— Наиболее интересные ощущения от сборных с учетом ожиданий?

— Кюрасао под руководством Адвоката выдала сенсацию. Впервые такая маленькая страна со 150-тысячным населением попала на чемпионат мира. Понятно, регламент дает такую возможность, когда четвертая часть стран мира отбирается в финальный турнир. В наше время такое и близко невозможно было представить. Я помню, на чемпионате Европы-92 в Швеции участвовало всего 8 команд. А сейчас 32 и 48 на мире. Но была возможность, и они ее реализовали, так что поздравим нашего Дика.

— Очередной провал постсоветских стран в целом закономерен?

— Коль это происходит в очередной раз, выходит так. Значит, надо брать что-то лучшее, что есть у других еще недавних аутсайдеров, которые прибавили в последнее время. Изучать, анализировать в плане отбора, подготовки, а прежде всего воспитания подрастающего поколения. Но это долгий процесс.

— Кто главное главное открытие в тренерском цеху?

— Не могу сказать, что кто-то сделал сверхъестественное, открыл что-то принципиально новое. Выделю Итальяно из «Болоньи», другие уже прежде доказывали свою состоятельность. Гвардиола, надо отметить, вновь ставит «Манчестер Сити» на победные рельсы, хотя тот сезон у него не задался. Флик перестроил «Барселону», стали играть абсолютно иначе. В хорошем смысле удивляет долгожительство Симеоне в «Атлетико», который строит уже четвертую, или пятую команду. Так что я бы отмечал в первую очередь не новые имена, а различные тенденции.

— Венсан Компани не оставляет сомнений в выборе боссов «Баварии», или предыдущая Лига чемпионов все же накладывает негативный отпечаток?

— Команда играет, это главное. И прогрессирует в плане результата тоже — ни одного поражения в нынешнем чемпионате, 5 побед в шести матчах Лиги чемпионов. Тренер, клуб, игроки — все сошлось воедино. Это его первый большой проект, так скажем. Надо отдать должное, он справляется.

— Сильнейшее национальное первенство в 2025-м?

Выделим английскую Премьер-лигу. Конкуренция с учетом уровня самая серьезная в Европе.

— Есть тенденция сближения уровней, стилей, как внутри отдельно взятых чемпионатов, так и между ними?

— Основные лиги абсолютно разные. Это, как килограммы с километрами сравнивать. Итальянская более тактическая как была, так и остается. У каждой из других есть своя изюминка. Взять Польшу, недавно смотрел несколько их матчей, все стадионы забиты. Значит, есть зрелищность, не говоря уже об интриге. О качестве в целом по отдельно взятым матчам сказать не могу. Но когда я там работал, такой посещаемости не было.

— Самый удачный и неудачный трансфер?

— Огромные деньги «Ливерпуль» заплатил за Вирца и Исака. Но какого бы класса ни был футболист, никогда нет гарантии, что он адаптируется. Вот Исак забил сейчас гол и сломался. Возможно, какой-то знак. Абстрагируясь от цифр, пожелаем все-таки дорогостоящим игрокам, чтобы они себя реализовали, иначе все это меряние кошельками в футболе теряет смысл. Но эти суммы зачастую на футболистов давят. А так градировать трансферы на лучшие и худшие еще рано.

— Об основных тенденциях что скажете — уход от классических «девяток», реакция на прессинг и компактную оборону, отказ от владения мячом, розыгрыш от вратаря, засилье VAR...

— Не знаю, кто отказывался от «девятки», я от нее не отказываюсь. И в мире не вижу таких вот прямо явных тенденций перехода на другую схему, Все-таки есть вещи, которые фундаментально заложены. Какого класса у тебя должны быть другие игроки, чтобы играть без нападающего? Вопрос риторический. Все остальное опускаю, а VAR коснусь. Когда его внедряли, нам говорили, это исправление грубых ошибок. Но когда по 10 минут смотрят, был пенальти, или нет, это уже не грубая ошибка. Грубую увидишь на пятой секунде. Не говорю, что надо стоять на месте, все-таки уже почти в середине 21-го века. Однако, ошибки надо минимизировать в первую очередь касательно офсайда и пересечения линии ворот. Ну, а все остальное необходимо как-то устаканить, привести к общему знаменателю.

— Куда сами ездили в этом году, что смотрели воочию ?

— Помимо финала Лиги чемпионов, недавно посетил проходной вроде бы для «Милана» матч в серии «А» с «Сассуоло». 72 тысячи на «Сан-Сиро»! После игры беседовал со спортивным директором миланцев Игле Таре, обменялись мнениями, сверили европейские часы, как говорится. Всегда есть нюансы, в которых стоит лишний раз утвердиться, чтобы держать руку на пульсе. Вообще каждый год куда-то езжу. Смотрел еще на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — VAR нет. И выиграла лучшая команда. В завершении нашего предновогоднего интервью хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всего наилучшего. Болельщикам «Ахмата» отдельный привет!

Сергей Кирьяков

Мастер спорта СССР международного класса. Провел 174 матча (34 гола) в германской Бундеслиге, играя за «Карлсруэ» и «Гамбург». Выступал за сборные СССР, СНГ и России. Чемпион Европы среди юношеских (1988) и молодежных (1990) команд. За 20 минут забивал три мяча дортмундской «Боруссии», поучаствовал в разгроме «Валенсии» (7:0) и вообще был одним из самых ярких российских форвардов на международной арене. Первый в постсоветское время россиянин, вошедший в число лучших футболистов Европы по версии France Football (1993).

— Самое сильное впечатление от года в мировом футболе?

— «ПСЖ», тут двух мнений быть не может. Ясно, Луис Энрике многих игроков подбирал под себя. Но достаточно и тех, кто были до него, но заиграли только сейчас. Понятно, подбор сумасшедший, но тоже надо было сложить этих неординарных футболистов в команду.

— Новый формат Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира, — то и другое оправдало себя?

— И там, и там видели много проходных, прямо скажем малоинтересных матчей. Такого огромного преимущества одной из команд, как случалось зачастую, в турнирах подобного уровня быть не должно. Сенсаций было ничтожно мало, что не добавляет интриги.

— Три лучшие команды года?

— Сборная Испании на первом месте. Трудно представить, что кто-то сможет приблизиться к ней по уровню и надежности. На второе поставлю «ПСЖ». На третье «Баварию», пусть и с провалами, но демонстрировала огромный потенциал. Немецкая машина, способная выигрывать все подряд, которая должна быть рядом с «ПСЖ». Но по тем или иным причинам в этом году отставали.

— Лучший футболист?

— Мбаппе. Да, Дембеле признали лучшим, но там больше командной заслуги. И очень сомневаюсь, что он сможет застолбить этот успех, тем более сейчас постоянно травмирован. А Килиан индивидуалист в лучшем смысле этого слова. Как и Холанн, ему отдам вторую строчку.

— Тем не менее, справедливо, что Усман Дембеле, а не Ламин Ямаль стал обладателем «Золотого мяча»?

— Понятно, Ямаль — суперталант, но по всему еще мальчик. Одна история, когда перед Эль-класико он взбудоражил «Реал», уже говорит о многом. То есть, дал сопернику дополнительную мотивацию. Ему нужно обрасти мясом, обрести солидность, чтобы не опускаться до такого.

— Главное открытие среди молодых игроков?

— Все-таки больший акцент делаю на Бундеслигу, поэтому лично для меня Карль. Примерно знаю его ситуацию. Несмотря на такую вроде бы дерзкую игру, по детям, по юношам прошел очень непростой путь. Двумя ногами владеет, и справа, и чуть в оттяжке одинаково эффективен и эффектен. Далеко пойдет.

— Наиболее интересные ощущения от сборных с учетом ожиданий?

— Норвегия. Наконец поймала кураж, выиграла все матчи. Для меня достаточно неожиданно, хотя Холанн и Серлот могут решить любую игру, но все же максимум очков в группе с Италией трудно было предположить. Если так же будут играть в Америке, с ними придется серьезно считаться.

— Очередной провал постсоветских стран в целом закономерен?

— Да, они уступают всем. И Россия, в том числе, по большинству игровых показателей. Пусть и нет у нас официальных матчей, разница очевидна. Нет талантов, игроков экстра-класса ну практически ни в одной стране бывшего СССР. Кроме Хвичи, но Грузия — есть Грузия.

— Венсан Компани не оставляет сомнений в выборе боссов «Баварии», или предыдущая Лига чемпионов все же накладывает негативный отпечаток?

— Та методика, которую он внедряет, лично для меня не оставляет сомнений. Что касается результата, все понимали, когда он приходил, это не однодневный проект. Ему нужно дать время.

— Сильнейшее национальное первенство в 2025-м?

— Однозначно Англия, тут вообще без вопросов. И нынешнее первенство еще более выгодно отличается от предыдущего. Посмотрите, какая борьба там сейчас идет: сколько взлетов, сколько падений, какие страсти! К противостоянию «Реала» и «Барселоны» все давно привыкли, а в АПЛ каждый раз что-то новое. В Италии сейчас тоже, но там не самый эффектный футбол. Опять столько прагматизма видим с тремя центральными защитниками почти везде, хотя современный футбол предлагает массу схем ведения игры. С Германией и Францией все ясно.

— Есть тенденция сближения уровней, как внутри отдельно взятых чемпионатов, так и между ними?

— Не только уровней, но и концепций. Не знаю, хорошо это, или плохо, но работа на определенное усреднение УЕФА ведется. Факт, что изюминка той или иной футбольной страны пропала. Тренеров подгоняют под общий знаменатель, ради коллективного движения вперед что ли. Когда я получал в Германии лицензии «А» и «В», такого еще не было. Но всегда есть нюансы, которые позволяют сохранять индивидуальность.

— Самый удачный и неудачный трансфер года?

— Опять-таки поскольку большее внимание уделяю немцам, Виртц за 125 миллионов на данный момент полный провал. Да, играл здорово все эти годы. Но, видите, представители Леверкузена не так хороши на более высоком уровне, что-то не так с менталитетом. О самом удачном пока трудно говорить, но впечатляет Субименди. Перейти из скромного «Сосьедада» и сразу стать незаменимым в «Арсенале», в такой мясорубке...

— Об основных тенденциях года что скажете?

— Индивидуальная подготовка к каждому матчу, как мне показалось, вышла на новый уровень. Мы видим, что ведущие тренеры делают свой выбор не по предыдущим играм, а по последним тренировкам. Прессинг поднимается все выше за счет среднего блока. Когда команда разыгрывает от вратаря она и рискует, при этом создает себе больше возможностей.VAR часто критикуют, но он предотвращает много ошибок. Такие мои основные наблюдения.

— Куда сами ездили в этом году, что смотрели воочию ?

— Летал недавно на «Реал» — «Барса». В Германии пару раз был, встретились ветеранами, сыграли сами, тоже на футбол сходили. Никаких проблем с перелетами в Европу у меня нет. Что есть интересного, всегда на следующий день буду.

Кирилл Дементьев

Обозреватель и комментатор Setanta Sport. Прежде освещал международный футбол на каналах «7ТВ», «НТВ-плюс», «Матч», «Окко». Вел рубрику в программе «Вечерний Ургант» на «Первом». Там же комментировал ЧМ-2018 и ЧЕ-2020. Признанный специалист в английском футболе.

— Футбол в уходящем году чем отличался от предыдущих по большому счету?

— Я бы сказал в первую очередь о возрастании числа дальних ударов. Успех «Астон Виллы» — это вот прям показатель, когда почти половина мячей забивается ударами из-за штрафной. В условиях все возрастающей плотности обороны, это играет большую роль. Что бы еще отметил, отказ от вингеров в классическом смысле. Действие рождает противодействие.

— Новый формат Лиги чемпионов оправдал себя?

— Новая Лига чемпионов еще осваивается. Пока рано говорить, интереснее она стала, или нет. Но обновление турниру было нужно, поскольку раньше «Бавария» или «Сити» могли обеспечить себе выход из группы после трех матчей. Сейчас всем есть, за что играть. Другое дело, определенное неравенство. УЕФА пытается на двух стульях сидеть — и зрелище сделать и социализм в то же время соблюсти. И мы видим в отдельных матчах, что некоторым командам нечего делать в одном турнире с другими. А вот Лигу Конференций с примерно равными шансами я поддерживаю.

— Лучшие команды года?

— «ПСЖ», хотя для меня это очень неожиданно. Поскольку два года до этого, которые Луис Энрике ставил игру, она никак не приживалась. И вот в какой-то момент, в прошлом ноябре что-то кликнуло. Заиграл не то, что результативно, а той командой, с которой невозможно сегодня бороться. Благодаря интенсивности игры, невероятному розыгрышу мяча. Фантастическая роль крайних Мендешва и Хакими, прекрасный Дембеле наконец заиграл, как положено его таланту. В общем, все сложилось.

Раз по пути к финалу Лиги чемпионов обыграли практически всю английскую Премьер-лигу, это о многом говорит. Может быть, победа над «Арсеналом» не самая уверенная. Но кто может сейчас уверенно их обыграть. Поэтому следующий в моем рейтинге «Арсенал». Дальше «Барселона» и «Бавария». «Манчестер Сити» тоже потихоньку возвращается. Но пока рано говорить, что это та команда, которая была в лучшей в свои годы.

— Лучший футболист?

— Согласен с выбором Дембеле, если не брать осеннюю часть, где он много был травмирован. Его роль в успехе «ПСЖ» действительно гигантская. Считаю, что абсолютно заслуженно стал обладателем «Золотого мяча». Немножко недооценили, как мне кажется, Рафинью, хотя он был одним из самых эффективных. Трансформация, которую прошел под руководством Флика и показывает, насколько «Барселона» выросла.

— Главные открытия среди молодых игроков?

— Очень много, как никогда. Дуэ получил по прошлому сезону приз лучшему, и это была уже готовая звезда. Но в этом чуточку сложнее — и травмы, и головокружение от успехов. Йелдыз в 20 тоже готовый топ-игрок. Единственное, сама команда «Ювентус» его чуть притормаживает. Очевидно, готов играть важную роль в клубе высочайшего уровня. Можно еще вспомнить Узуна из «Айнтрахта», совершенно яркий игрок. Алжирец Маза из «Байера», Хейсен при всех его проблемах в Мадриде. Есть еще куда более молодые игроки. Карль, который в последние пару месяцев был основным в «Баварии». И отдельно младое племя вратарей тоже отмечу.

— Лучшие тренеры года?

— Луис Энрике, который все выиграл, кроме не слишком понятного КЧМ. Выстроил все вообще в одночасье. Унай Эмери в «Астон Вилле» показывает, как можно работать с командой второго плана и бороться с лучшими в АПЛ. 11 побед подряд сейчас — это совершенно невероятный для Англии результат. Плюс он показательно антисовременный. В том смысле, что зачастую опровергает все продвинутые метрики. Компани, безусловно, добился огромного прогресса с «Баварией». Ну, и нельзя не выделить Артету, поскольку «Арсенал» на данный момент самая страшная команда в Англии да и во всей Европе. С ними играть невозможно, не дают ничего сделать. Фигурировал бы и Арне Слот, но сейчас все больше кажется, что его успех был на багаже Клоппа.

— Наиболее сильные ощущения от сборных?

— Испания и Аргентина. Самые тренерские команды, похожие на клубы. Хотя Аргентина, конечно, по-прежнему сильно зависит от Месси. Франция по составу и по классу к ним тоже приближена. Португалия непосредственно вслед за ними. Думаю, дальше Англия, с которой по составу трудно бороться. Вот эти пять сборных являются фаворитами чемпионата мира. Я удивлюсь, если турнир закончится победой какой-либо другой.

— Винценцо Итальяно — главное открытие в тренерском цеху?

— Не думаю. Он достаточно известный специалист с определенным стилем игры, который хорошо лег на «Болонью». Команда очень физическая, мощная, прессингующая, грубая. Но нельзя сказать с уверенностью, что этот человек в будущем будет работать в топ-клубе. Он сейчас абсолютно на своем месте. И в данном случае прыжка вверх ждать не стоит. Скорее, можно говорить о Фабрегасе из «Комо» — вот он будет работать в одном из сильнейших клубов, не сомневаюсь.

— Венсан Компани не оставляет сомнений в выборе боссов «Баварии», или предыдущая Лига чемпионов все же накладывает негативный отпечаток?

— Компани первый за долгое время тренер «Баварии», которому предложили продлить контракт— это уже многом говорит. Он идеально лег и в клуб, и с точки зрения развития команды. Думаю, что на данный момент вопросов к его работе нет. В прошлой Лиге чемпионов, не стоит забывать, мюнхенцы имели большие кадровые проблемы. С «Интером» они играли без четырех абсолютно ведущих игроков. Так что на это закладываться точно не стоит.

— Сильнейшее национальное первенство в 2025-м?

— Естественно, английское, учитывая огромную финансовую пропасть между ними и всеми остальными. Когда уже на протяжении десяти лет все игроки едут именно в Англию, как когда-то в Италию, это сказывается. И тренеры там лучшие, и футболисты. И этот «гэп», эта пропасть будет только увеличиваться, поскольку не так много клубов, которые финансово способны даже со средними клубами АПЛ бороться.

Финал Лиги Европы «МЮ» — «Тоттенхэм» наглядно показал, что глубина скамейки английского чемпионата значительно серьезнее. В Лиге чемпионов есть «Интер», «Бавария», даже «Боруссия» иногда, «Барселона», «Реал», «Атлетико», «ПСЖ», понятно... А вот ниже уровнем уже очевидно преимущество английских команд. «Ноттингем», может и погорячусь в плане его сегодняшнего уровня, но они с «Астон Виллой» в нынешней Лиге Европы безусловные фавориты.