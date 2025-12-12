«Мерсисайдцы» снова одержат победу без Салаха?!

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.15

13 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и «Брайтон». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: У команды продолжается не самый удачный период. После 15-и туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает лишь 10-е место в таблице с 23 очками в активе.

К тому же, «мерсисайдцы» далеко не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю 12-е место в лиге. «Ливерпуль» набрал 13 очков из 21-го возможного дома.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла в гостях «Интер» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов. Матчем ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» (3:3) в АПЛ.

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Англии «мерсисайдцы» обыграли только «Вест Хэм» (2:0), а также по 2 раза команда сыграла вничью и проиграла.

Не сыграют: Брэдли (перебор желтых карточек), Байчетич, Чэмберс, Кьеза, Фримпонг, Гакпо, Леони и Скэнлон (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Ливерпуля» не самый лучший отрезок, который команда должна достойно пережить. Кажется, что лидер команды Мохамед Салах больше не помощник «мерсисайдцам».

Безусловно, открытый конфликт египтянина с главным тренером команды Арне Слотом не привносит хорошую атмосферу в раздевалке. Этот фактор может быть одним из ключевых в матче против «Брайтона».

«Брайтон»

Турнирное положение: После 15-и туров «чайки» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе. «Брайтон» отстает от зоны еврокубков на 2 балла — вся борьба еще впереди.

Стоит отметить, что команда не блещет результатами на чужом поле. «Брайтон» набрал 8 очков из 21-го возможного в гостях, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «чайки» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1), сравняв счет на 90+1-й минуте. До этого «Брайтон» уступил «Астон Вилле» (3:4).

В последних 6-и встречах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок «Брайтон» сумел забить 11 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Марч, Милнер, Цимаз, Уэбстер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Чайки» до сих пор остаются конкурентноспособными в АПЛ, команда продолжит бороться за еврокубки. «Брайтону» необходимо только стабильнее набирать очки.

Нападающий команды Дэнни Уэлбек даже в 35 лет выдает футбол высокого уровня. Этот форвард является лучшим бомбардиром «Брайтона», забив 7 голов за 15 встреч.

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ «Ливерпуль» выиграл только 1 раз

«Брайтон» в последних 6-и матчах уступил лишь однажды

В последних 3-х очных поединках «Ливерпуль» дважды обыгрывал «Брайтон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.15, а победа «Брайтона» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.40.

Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпулю» ничего не помешает победить в предстоящем матче. Команда будет настроена доказать, что её невозможно сломать.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.15.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Брайтон» точно не является мальчиком для биться.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.83.