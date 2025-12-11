12 декабря в 14-м туре чемпионата Германии сыграют «Унион» Берлин и «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 22:30 мск.
«Унион» Берлин
Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 13-ти туров немецкого первенства набрал 15 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также в семь пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках столичный клуб на чужой арене потерпел крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:3).
Перед этим в коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда в 1/8 финала теперь уже в домашних стенах с результатом 2:3 проиграл «Баварии».
Не сыграют: травмирован — Маркграф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Унион» Берлин неизменно проигрывал.
Это сулит хозяевам низкие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Ильяс Анса и Данило Духи — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после 13-ти туров немецкого первенства набрал 29 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда занимает вторую позицию с отставанием в восемь баллов от лидера, «Баварии», а также с отставанием в один пункт от ближайшего преследователя — «Боруссии» Дортмунд.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального чемпионата «Быки» на своем поле попросту уничтожили «Айнтрахт» Франкфурт (6:0).
Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии, когда на предыдущей стадии с результатом 3:1 снова-таки в домашних стенах обыграл «Магдебург».
Не сыграют: травмированы — Баку, Гебель, Хендрикс, Нуса, Уэдраого и Вернер, не сыграет по личным причинам — Кампль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл трижды и ни разу не проиграл.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Кристоф Баумгартнер и Ян Дьоманде — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Унион» Берлин проиграл
- в трех последних матчах «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, победа «Унион» Берлина — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.02.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних поединках.
Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 2.00