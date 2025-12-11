Пропустит ли «Лейпциг» на второе место «Дортмунд»?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.80

12 декабря в 14-м туре чемпионата Германии сыграют «Унион» Берлин и «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 13-ти туров немецкого первенства набрал 15 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также в семь пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках столичный клуб на чужой арене потерпел крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:3).

Перед этим в коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда в 1/8 финала теперь уже в домашних стенах с результатом 2:3 проиграл «Баварии».

Не сыграют: травмирован — Маркграф, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Унион» Берлин неизменно проигрывал.

Это сулит хозяевам низкие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Ильяс Анса и Данило Духи — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» после 13-ти туров немецкого первенства набрал 29 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в восемь баллов от лидера, «Баварии», а также с отставанием в один пункт от ближайшего преследователя — «Боруссии» Дортмунд.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального чемпионата «Быки» на своем поле попросту уничтожили «Айнтрахт» Франкфурт (6:0).

Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии, когда на предыдущей стадии с результатом 3:1 снова-таки в домашних стенах обыграл «Магдебург».

Не сыграют: травмированы — Баку, Гебель, Хендрикс, Нуса, Уэдраого и Вернер, не сыграет по личным причинам — Кампль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Кристоф Баумгартнер и Ян Дьоманде — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Унион» Берлин проиграл

в трех последних матчах «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, победа «Унион» Берлина — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.02.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Унион» Берлин — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних поединках.

2.00 «РБ Лейпциг» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Унион» Берлин — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 2.00