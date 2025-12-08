Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Жан-Маттео Баойя

«Айнтрахт», нападающий, 20 лет

Этот футболист еще в прошлом сезоне закрепился в основном составе команды из Франкфурта. Ему только 20 лет, а потенциал уже на лицо. Вполне ожидаемо, что топ-клубы Европы начали интересоваться Баойя.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Арсенал» внимательно следит за футболистом «Айнтрахта». «Канониры» рассчитывают подписать Баойя предстоящим летом.

Лондонский клуб уже уведомил «Айнтрахт» об интересе. Руководство немецкого клуба рассчитывает получить за игрока до 70-и млн евро. Пока неизвестно, готов ли «Арсенал» выложить такую сумму за Баойя.

Действующий контракт форварда с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2029-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Баойя провел за «Айнтрахт» 12 матчей в рамках Бундеслиги, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: «Арсенал» выложит большую сумму и подпишет Баойя летом 2026-го года.

Аюб Буадди

«Лилль», полузащитник, 18 лет

Этого французского футболиста вполне можно назвать вундеркиндом, ведь уже в 17 лет Буадди дебютировал за «Лилль» и сходу стал основным. Очевидно, что за ним будут охотиться топ-клубы.

По данным журналиста Фабрицио Романо, топовые клубы чемпионата Англии активно следят за прогрессом Буадди, надеясь на его подписание в ближайшем будущем.

Пока названы «Арсенал» и «Челси», но и другие топ-клубы АПЛ заинтересованы в трансфере. При этом, лондонцы находятся в приоритете. Оба клуба способны заплатить большую сумму за трансфер Буадди.

Руководство «Лилля» недавно продлило контракт с полузащитником до лета 2029-го года, но они понимают, что вряд-ли удасться удержать Буадди у себя. Боссы французского клуба намерены получить за трансфер игрока 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Буадди провел за «Лилль» 18 матчей во всех турнирах и отметился 1-й результативной передачей.

Наш прогноз: Буадди покинет «Лилль» летом 2026-го года.

Андрей Лунин

«Реал», голкипер, 26 лет

Вратарь в свое время отлично выручил «сливочных». Когда Куртуа получил серьезную травму, Лунин тащил «Реал», а после выхода бельгийца снова сел на скамейку запасных. Кажется, нужно что-то менять.

По информации Calcio Mercato, «Милан» заинтересовался в услугах Лунина. Дело в том, что основной голкипер «россонери» Майк Меньян не спешит продлевать контракт с итальянским клубом.

Соглашение французского вратаря с «Миланом» рассчитан до лета 2026-го года, Меньяном интересуются «Ювентус» и «Бавария». На фоне этого, «россонери» заинтересованы в Лунине.

К тому же, полузащитник «Милана» Лука Модрич находится в отличных отношениях с украинским голкипером. Этот фактор также может стать ключевым в переговорах.

В нынешнем сезоне Лунин провел за «Реал» только 1 матч в Лиге чемпионов. В рамках Примеры у голкипера нет ни одной встречи в сезоне 2025/2026.

Наш прогноз: Лунин доиграет нынешний сезон в «Реале».

Карлос Балеба

«Брайтон», полузащитник, 21 год

И снова молодой вингер, который подает большие надежды. Балеба уже полностью закрепился в «Брайтоне», полузащитник постоянно выходит в стартовом составе «чаек» и приносит пользу.

Как сообщает TZ, «Бавария» нацелилась на этого молодого таланта. При этом, руководство «Брайтона» согласилось начать переговоры по возможному трансферу Балеба только в 2026-м году.

Боссы «чаек» рассчитывают получить за этот переход минимум 85 млн евро. Отмечается, что руководство «Баварии» вряд-ли захочет платить такую сумму за молодого игрока, с которым придется еще поработать.

При этом, если Балеба проведет 2-ю часть чемпионата на высшем уровне, то боссы мюнхенцев точно задумаются о трансфере.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Брайтон» 15 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Балеба продолжит выступать за «чаек», как минимум, до конца нынешнего сезона.

Сантьяго Хименес

«Милан», нападающий, 24 года

Форвард феерил в «Фейеноорде», часто забивал и был очень полезен. «Милан» подписал Хименеса, рассчитывая на его бомбардирские способности, но что-то пошло не так.

По данным La Gazzetta dello Sport, боссы «россонери» подумывают о продаже форварда в зимнее трансферное окно. Сам Хименес также хочет сменить клубную прописку, рассчитывая на большее игровое время.

В клубе считают, что Хименес не соответствует тактическим требованиям Массимилиано Аллегри. Если главный тренер «россонери» не верит в потенциал футболиста, то его уход является делом времени.

Пока что Хименесом интересуются «Сандерленд» и «Вест Хэм». При этом, эти клубы не направляли официального трансферного предложения, а «Милан» готов вступить в переговоры.

В этом сезоне Хименес провел за «россонери» 9 матчей в рамках Серии А и не смог отметиться результативными действиями.

Наш прогноз: Хименес покинет «Милан» в зимнее трансферное окно.

Натаниэль Браун

«Айнтрахт», защитник, 22 года

Молодой левый игрок обороны с большим потенциалом — это всегда интересно. Уже сейчас топ-клубы Европы хотят подписать Брауна в ближайшее время, а «Айнтрахт» готовится вновь заработать.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сразу 3 больших клуба хотят подписать Брауна — это «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Борьба среди них будет ожесточенной.

Крайний защитник нужен всем, а Браун является качественным игроком, который даже привлекается в сборную Германии. Скауты клубов во всю изучают футболиста «Айнтрахта».

Руководство немецкого клуба рассчитывает получить за Брауна около 60-70 млн евро. Пока неизвестно, возможен ли переход защитника в зимнее трансферное окно или клубы настраиваются на борьбу предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Браун провел за «Айнтрахт» 13 матчей в рамках Бундеслиги, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Браун доиграет нынешний сезон в «Айнтрахте», а летом сменит клубную прописку.