В пятницу, 12 декабря, «Унион» Берлин примет «РБ Лейпциг» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

09' Чон У Ён пробил из-за пределов штрафной «Лейпцига», мяч сильно выше ворот полетел.

07' Позиционная атака «Лейпцига», планомерно гости подбираются с мячом к штрафной «Униона».

05' Попытку прорваться по левому флангу атаки «Лейпцига» в исполнении Диоманде, пресекли защитники хозяев.

03' Позиционная атака «Униона», пока дело до угроз воротам «Лейпцига» не дошло.

02' Завязалась борьба за инициативу, пока футболисты «Лейпцига» больше владеют мячом.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лейпцига».

Статистика матча 38 Владение мячом 62 1 Фолы 0

До матча

22:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:20 Матч пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, вмещающем 22 467 зрителей.

22:10 Главным судьей матча будет Даниэль Шлагер из Нидербюля.

Стартовые составы команд

«Унион»: Рённов, Дуки, Кверфельд, Кён, Лейте, Кемляйн, Чон У Ён, Хедира, Хаберер, Анса, Бёрк.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Неделькович, Орбан, Раум, Люкеба, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманд, Хардер, Бакайоко.

«Унион»

«Унион» Берлин по итогам 13-ти туров немецкого первенства набрал 15 очков и борется за выживание в элитном дивизионе. Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в четыре балла от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также в семь пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки). В своем предыдущем поединке в рамках столичный клуб на чужой арене потерпел крупное поражение от «Вольфсбурга» (1:3). Перед этим в коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, когда в 1/8 финала теперь уже в домашних стенах с результатом 2:3 проиграл «Баварии».

В трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Унион» Берлин неизменно проигрывал. Это сулит хозяевам низкие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Ильяс Анса и Данило Духи — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами. Травмирован — Маркграф, дисквалифицированных игроков нет.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» после 13-ти туров немецкого первенства набрал 29 очков и борется за попадание в Лигу чемпионов. Команда занимает вторую позицию с отставанием в восемь баллов от лидера, «Баварии», а также с отставанием в один пункт от ближайшего преследователя — «Боруссии» Дортмунд. В своей предыдущей игре в рамках 13-го тура национального чемпионата «Быки» на своем поле попросту уничтожили «Айнтрахт» Франкфурт (6:0). Перед этим коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии, когда на предыдущей стадии с результатом 3:1 снова-таки в домашних стенах обыграл «Магдебург».

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл трижды и ни разу не проиграл. Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником. Кристоф Баумгартнер и Ян Дьоманде — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами. Травмированы — Баку, Гебель, Хендрикс, Нуса, Уэдраого и Вернер, не сыграет по личным причинам — Кампль, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Бундеслиги. Обе игры закончились с одинаковым счетом 0:0.

За всю историю команды сыграли 17 матчей. В 8 играх победил «Лейпциг», в 6 «Унион», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

