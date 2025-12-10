прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.12

11 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Янг Бойз» и «Лилль». Начало игры — в 20:45 мск.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Пчелы» пока не впечатляют. Команда находится на 26 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Янг Бойз» набрал 6 очков в 5 турах второго по значимости турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» уступили «Сьону» (0:2).

До того команда разошлась миром с «Серветтом» (4:4). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Янг Бойз» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

Причем «Янг Бойз» в 3 своих последних поединках пропустил 8 мячей. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» намерены побороться за попадание в топ-24.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» в Лиге Европы выглядят довольно выгодно. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» в 5 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» одолели «Марсель» (1:0).

До того команда сумела переиграть «Гавр» (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром загребскому «Динамо» (4:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» в последних поединках смотрелись блестяще. Да и подняться в топ-8 мотивация огромная.

При этом «Лилль» в среднем забивает 2 мяча за матч. А вот в Лиге Европы команда пропустила 6 мячей.

«Доги» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Да и в трех своих последних матчах команда сохранила свои владения сухими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Доги» намерены как можно скорее подтянуться к первой восьмерке.

Статистика для ставок

«Доги» победили 3 раза подряд

«Пчелы» не побеждают уже 3 матча кряду

«Лилль» не пропускал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.58 и 2.31.

Прогноз: «Доги» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные в последних матчах смотрелись выгодно, да и оборона «Янг Бойз» не блещет надежностью.

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.46