В Берне назревает важный вечер — у «Янг Бойз» больше нет права на ошибку, а победа возвращает их в зону плей-офф Лиги Европы. «Лилль», напротив, едет в Швейцарию в хорошем тонусе, сохраняя шансы на попадание в топ-8. Хозяева вынуждены спасать кампанию здесь и сейчас, гости — подтверждать недавно обретённый порядок. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

29' В офсайде Перро оказался на левом фланге, но в любом случае неудачно принял мяч.

27' Опасно замыкал прострел с фланга Андре, попал в защитника!

25' Андре пробил головой после навеса с углового — мимо ворот.

25' Угловой заработал «Лилль».

24' Виржиниус с левого фланга пытался войти в штрафную на дриблинге, наткнулся на защитника.

22' Во вне игры оказался Нгой на правом фланге.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 3 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 1 Фолы 1

20' Владеет мячом «Лилль», не особо спешат поднимать темп гости.

18' Равелосон издалека пробил в касание, Озер легко забрал мяч.

15' Быструю атаку начал «Лилль» — Жиру из-за повреждения не смог поддержать партнёров.

12' Виржиниус по левому флангу пытался убежать от соперника, проиграл борьбу корпусом Нгою в итоге.

11' Чуть успокоили игру хозяева, держат мяч на своей половине.

09' Жиру пробил в касание после паса Буадди от лицевой линии — мимо дальнего угла.

07' Высоко прессингует «Лилль», тяжело даётся выход из обороны хозяевам.

06' Келлер чуть не привёз себе! Равелосон опередил Харальдссона в своей штрафной, спас от верного гола.

05' Перро через стенку с Буадди пытался зайти в штрафную, перехватили мяч.

04' Из-за штрафной пробил Буадди – мимо ближнего угла.

03' Менье навесил с правого фланга, отбились хозяева.

01' «Лилль» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Мощнейший заряд пиротехники организовали фанаты «Лилля» на гостевом секторе, начнут команды в дыму.

20:42 Команды выходят на поле стадиона в Берне. Прозвучит гимн Лиги Европы — и начинаем!

20:35 В Берне сегодня около 6 градусов с высокой влажностью. УЕФА сообщает, что состояние газона на «Ванкдорфе» отличное.

20:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сандер ван дер Эейк (Нидерланды); ассистенты — Ренс Блуминк и Стефан де Грот; четвертый арбитр — Марк Нагтегаал. За ВАР отвечает Клей Руперти, его помощник — Рихард Мартенс.

20:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Янг Бойз»: Келлер, Янко, Вютрих, Бенито, Хаджам, Лаупер, Равелосон, Мэлес, Пех, Виржиниус, Бедия.

«Лилль»: Беркe Озер, Перро, Мбемба, Нгой, Менье, Андре, Буадди, Феликс Коррея, Харальдссон, Мукау, Жиру.

«Янг Бойз»

Европейский сезон в Берне обещал быть спокойным, но постепенно становился всё труднее. Команда Херардо Сеоане проиграла два последних матча в Лиге Европы с общим счётом 1:6 и не побеждает уже три встречи подряд во всех турнирах, пропуская при этом по три-четыре мяча почти каждый раз. Новая тренерская перестройка пока лишь подчёркивает уязвимость обороны, и именно эта зона остаётся главной проблемой.

Дома «Янг Бойз» выглядят совсем иначе. В Берне они выиграли три из четырёх матчей групповой фазы и в каждом из них забивали минимум три гола, а в двух последних играх на «Ванкдорфе» не пропустили ни разу. Ставка на домашний ритм оправдана — большинство ярких матчей команда проводит именно здесь, на синтетике, где темп игры и отскоки часто создают хозяевам дополнительное преимущество.

Остаются трудности с составом. Эбрима Колли вне игры из-за травмы, Эдмилсон Фернандес испытывает мышечные проблемы, Фасинет Конте под вопросом, а Армин Гигович пропускает матч из-за дисквалификации. При этом Жоэл Монтейру снова выходит на первый план, его гол на «Вилле Парк» стал третьим для него в ЛЕ и подтвердил роль самого результативного игрока команды в Европе.

«Лилль»

После болезненного начала ноября «Лилль» выдал уверенную серию — четыре победы подряд во всех турнирах, десять забитых мячей и три сухих матча. В Лиге Европы они находятся в зоне плей-офф и продолжают гонку за топ-8, а в Лиге 1 вернулись в четвёрку и держатся в пределах четырёх очков от лидера.

Последний матч в Европе стал для «догов» лучшим за всю кампанию — 4:0 против «Динамо» Загреб. Женезьо нашёл устойчивый баланс между давлением и скоростью переходных фаз, при этом команда не теряет надёжность позади, даже несмотря на кадровые пробелы. Александро всё ещё отсутствует, Усман Туре вне игры из-за разрыва связок, Марк-Орель Кайяр под вопросом, но общий рисунок сохраняется.

«Лилль» отлично чувствует себя в матчах со швейцарцами: шесть встреч, ни одного поражения и ни одного пропущенного гола в гостях. На этом фоне выезд кажется менее рискованным, чем обычно.

Контекст

Положение в таблице придаёт матчу дополнительный вес. Победа выводит «Янг Бойз» в зону плей-офф и даёт определённую надежду перед последними турами. «Лилль» же может закрепить комфортную позицию и приблизиться к автоматическому проходу в следующую стадию.

