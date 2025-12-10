«Рома» улучшит свои позиции в Лиге Европы

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

11 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Селтик» и «Рома». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Селтик»

Турнирное положение: команда из Глазго продолжает претендовать на выход в плей-офф второго по престижности еврокубка.

Шотландский коллектив за пять матчей смог набрать семь очков и идет на 21-м месте в турнирной таблице.

За это время шотландцы пропустили на один мяч больше, чем забили — 7:8.

Последние матчи: в шотландском чемпионате «кельты» в последнем туре уступили «Хартсу» (1:2), а до этого выиграли у «Данди» (1:0) и «Хиберниана» (2:1).

В Лиге Европы же «парни» проиграли «Мидтьюлланну» (1:3), но победили «Фейеноорд» (3:1).

Не сыграют: травмированы Кэмерон Картер-Викерс, Шин Ямада, Хаято Инамура, Марсело Сараччи, Алистер Джонстон и Каллам Османд.

Состояние команды: в настоящий момент «Селтик» входит в число команд, которые продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, но отрыв подопечных Вильфрида Нанси составляет всего одно очко, поэтому необходимо прибавлять и побеждать.

В чемпионате Шотландии у «Селтика» в этом сезоне есть проблемы. Пока что команда идет второй и отстает от первого «Хартса» на три балла, но имеет игру в запасе. Борьба обещает быть интересной, а впереди еще много матчей.

«Рома»

Турнирное положение: римляне тоже пока что звезд с неба не хватают и являются середняком Лиги Европы.

«Волчица» смогла набрать девять баллов и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице.

Команда из Рима в пяти матчах смогла семь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустила в собственные.

Последние матчи: в прошлых турах «желанная» сенсационно проиграла «Кальяри» (0:1) и «Наполи» (0:1). До этого же римская команда победила «Кремонезе» (3:1) и «Удинезе» (2:0).

В Лиге Европы же коллектив из столицы Италии смог выиграть у «Рейнджерс» (2:0) и «Мидтьюллана» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Анхелиньо, Уэсли, Эдоардо Бове, Артем Довбик и Томмазо Бальданзи.

Состояние команды: по идее подопечные Джан Пьеро Гасперини должны без особых проблем проходить в плей-офф, поскольку «Рома» просто сильнее соперников и по составу, и по игре.

Другое дело, что «Рома» борется за чемпионство в Серии А и может бросить все силы туда. Сейчас в активе команды 27 очков и четвертое место в турнирной таблице, но отставание от лидеров составляет всего четыре балла.

Статистика для ставок

«Селтик» выиграл 5 из последних 6 матчей

«Рома» проиграла 2 последних матча и не забивала в них

«Селтик» забивает на протяжении 11 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Селтика» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Рома» сильнее, должна побеждать и реабилитироваться перед фанатами.

Ставка: победа «Ромы» за 2.20.

Прогноз: матчи «Ромы» обычно проходят нерезультативно. Это может быть тот самый случай.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.