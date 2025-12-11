В четверг, 11 декабря, «Селтик» на своем поле примет «Рому» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

08' Эван Н'Дика («Рома») грубо сыграл в центре поля, хозяева бстро разыграли этот стандарт и побежали в атаку.

06' Г-ООООООООО-Л! «Рома» — 0:1! Джанлука Манчини! Великолепный навес с углового от Матиаса Соуле и мощный удар по воротам от Манчини — мяч от перекладины влетел в сетку!

05' А вот и первый угловой в матче, подадут его гости. Матиас Соуле («Рома») пошел к мячу.

04' Дайдзэн Маэда («Селтик») активно пошел на вратаря соперника, но Миле Свилар («Рома») уверенно выбил мяч на партнера.

02' С первых секунд гости включили высокий прессинг и поджали соперника на его половине поля.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Селтик» — «Рома» начался! Счет 0:0! Поехали…

Статистика матча 49 Владение мячом 51 0 Угловые удары 1

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Селтик Парк». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:53 Сегодня в Глазго облачно, во время матча температура будет около +11℃.

22:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк», который вмещает 60 411 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы «Селтик» — «Рома». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Селтик»: Шмейхель Каспер, Трасти Остон, Скэйлз Лиам, Тирни Киран, Чжун Ян Хён, Макгрегор Каллум, Энгельс Арне, Тунекти Себастьян, Хатате Рео, Маэда Дайдзэн, Беньямин Нюгрен.

«Рома»: Свилар Миле, Манчини Джанлука, Эрмосо Марио, Н'Дика Эван, Челик Зеки, Пизилли Никколо, Эль-Айнауи Нейл, Соуле Матиас, Ренш Девайн, Фергюсон Эван, Эль-Шаарави Стефан.

«Селтик»

«Селтик» нестабилен и пока его пребывание в зоне плей-офф Лиги Европы выглядит не очень уверенным. Шотландский клуб занимает строчку к турнирной таблице и рискует в случае неудачи в предстоящем матче покинуть заветную 24-ку. В последнем туре «зеленые» добыли свою вторую победу в турнире, обыграв на выезде нидерландский «Фейеноорд» со счетом 3:1.

В национальном первенстве Шотландии «Селтик» борется с «Хртсем» за чемпионство, но отстает от своего соперника на 3 очка. Самое интересное, что эти команды провели между собой накануне очную встречу, в которой «Селтик» уступил дома (1:2).

«Рома»

«Рома» не очень стабильна в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, но в целом показывает неплохой футбол и держится в зоне плей-офф, занимая 15-е место. После двух подряд поражений от французского «Лилля» (0:1) и «Виктории Пльзень» (1:2), римляне выдали победные матчи с «Рейнджерс» (2:0) и «Мидтьюлланном» (2:1).

В чемпионате Италии «Рома» ведет упорную борьбу за чемпионский титул сразу с несколькими соперниками. Но поражения в двух последних турах от «Кальяри» (0:1) и «Наполи» (0:1) немного ухудшили турнирное положение «волков» — они идут четвертыми в Серии А.

Личные встречи

Между собой «Селтик» и «Рома» не играли до этого — соперники готовятся провести первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20