дерзкая ставка за 7.52 на матч Лиги чемпионов

9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы нынче выглядят симпатично. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Интер» набрал 12 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Миланцы разгромили «Комо» (4:0).

До того команда уверенно переиграла «Венецию» (5:1). Да и поединок с «Пизой» завершился победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Дензел Дюмфрис — травмирован.

Состояние команды: Миланцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Интер» традиционно неудачно противостоит «Ливерпулю». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Миланцы мотивированы подтянуться к лидерам.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы в Лиге чемпионов выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Ливерпуль» в 5 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы не смогли одолеть «Лидс» (3:3).

До того команда расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вест Хэму» (2:0).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мерсисайдцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 2 матча кряду.

При этом «Ливерпуль» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 8 мячей.

Мерсисайдцы явно настроены пройти как можно дальше в турнире. Вот только оборона команды в последних матчах частенько дает сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Мерсисайдцы постараются подтянуться к топ-8.

Статистика для ставок

Миланцы победили 3 раза подряд

Мерсисайдцы не побеждают 2 матча кряду

«Интер» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Интер» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и оборона англичан в последнее время не блещет надежностью.

7.52 Фора «Интера» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.52 на матч «Интер» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 6520₽, общая выплата — 7520₽

Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 7.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

8.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.50 на матч «Интер» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 7500₽, общая выплата — 8500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 8.50