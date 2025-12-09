Во вторник, 9 декабря, «Интер» примет «Ливерпуль» в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

02' Мяч под контролем игроков «Ливерпуля», конструируют гости позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ливерпуля».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, вмещающем 80 018 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Феликс Цвайер из Германии.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Энрике, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тюрам.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, ван Дейк, Конате, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх, Исак, Экитике.

«Интер»

Миланцы нынче выглядят симпатично. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов. При этом «Интер» набрал 12 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Миланцы разгромили «Комо» (4:0). До того команда уверенно переиграла «Венецию» (5:1). Да и поединок с «Пизой» завершился победой (2:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Миланцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 3 раза подряд. Причем «Интер» традиционно неудачно противостоит «Ливерпулю». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Миланцы мотивированы подтянуться к лидерам. Дензел Дюмфрис — травмирован.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы в Лиге чемпионов выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 13 месте турнирной таблицы. Причем «Ливерпуль» в 5 матчах турнира набрал 9 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 10 забитыми мячами. Предыдущий поединок команда провела неудачно. Мерсисайдцы не смогли одолеть «Лидс» (3:3). До того команда расписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Вест Хэму» (2:0). При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Мерсисайдцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 2 матча кряду. При этом «Ливерпуль» явно способен прибавить во всех компонентах. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 8 мячей. Мерсисайдцы явно настроены пройти как можно дальше в турнире. Вот только оборона команды в последних матчах частенько дает сбои. Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Мерсисайдцы постараются подтянуться к топ-8.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 6 матчей. В 4 играх победил «Ливерпуль», в 2 «Интер».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 7.52