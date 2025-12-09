прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

9 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 23:00 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы пока не впечатляют. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Барселона» набрала 7 очков в 5 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы одолели «Бетис» (5:3).

До того команда уверенно переиграла «Атлетико» (3:1). Да и поединок с «Алавесом» завершился победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Барселона» забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Дани Ольмо — травмирован. Рональд Араухо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Барселона» традиционно неудачно противостоит «орлам». В двух очных поединках команда уступила 1 раз при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Каталонцы мотивированы как можно скорее подтянуться к первой восьмерке.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Орлы» в Лиге чемпионов выглядят блекло. Команда ныне пребывает на 28 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр в 5 матчах турнира набрал 4 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» были разгромлены «РБ Лейпцигом» (0:6).

До того команда не смогла переиграть «Вольфсбург» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Аталантой» (0:3).

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джонатан Буркхардт — травмирован.

Состояние команды: «Орлы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Айнтрахт» Фр в трех последних матчах отличился всего одним голом. А вот в Лиге чемпионов команда пропустила 14 мячей.

«Орлы» явно настроены запрыгнуть в топ-24. Вот только отсутствие Буркхардта явно скажется на атакующем потенциале команды.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Орлы» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Каталонцы победили 3 раза подряд

«Орлы» не побеждают 3 матча кряду

«Айнтрахт» Фр в Лиге чемпионов пропускает в среднем фактически 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.22 и 3.90.

Прогноз: «Барса» явно способна прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «орлов» не блещет надежностью.

2.00 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Барселона» — «Айнтрахт» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырёх мячей.

2.30 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Барселона» — «Айнтрахт» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.30