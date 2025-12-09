Лига чемпионов возвращается на «Камп Ноу» впервые более чем за три года, и «Барселона» входит в этот вечер под двойным давлением. Команда Ханси Флика провела слабый матч на «Стэмфорд Бридж» в прошлом туре и теперь вынуждена догонять конкурентов в общей таблице. У «Айнтрахта» серия разгромов и заметный спад в Бундеслиге — эти факторы делают выезд в Каталонию испытанием предельной сложности. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

01' «Айнтрахт» начал с центра поля, поехали!

До матча

22:55 На «Камп Ноу» сегодня 13 градусов, переменная облачность. УЕФА сообщает, что газон в идеальном состоянии.

22:35 Судейская бригада матча: Давиде Масса (главный арбитр, Италия), Филиппо Мели (ассистент, Италия), Стефано Алассио (ассистент, Италия), Симоне Соцца (четвёртый арбитр, Италия), Марко Ди Белло (VAR, Италия), Алеандро Ди Паоло (AVAR, Италия).

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Жерар Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Педри, Фермин Лопес, Ямаль, Рафинья, Левандовский.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кристенсен, Кох, Теате, Браун, Доан, Ларссон, Гётце, Скири, Чаиби, Кнауфф.

«Барселона»

Домашний матч для каталонцев становится точкой восстановления после лондонского провала, где красная карточка Араухо лишь оголила проблемы, существующие и до этого. Высокая линия Флика не выдержала давления, а сама команда не удержала мяч и ритм. У «Барсы» только семь очков после пяти туров, место во второй половине таблицы и слишком частые срывы структуры в больших матчах.

При этом «Барселона» провела один из лучших недельных циклов сезона. Победы над «Атлетико» и «Бетисом», одиннадцать забитых мячей, уверенная форма Феррана Торреса, который чувствует себя свободно на позиции девятого номера. Возвращение на «Камп Ноу» усиливает эмоциональный фон, но одновременно поднимает планку. Матч должен стать доказательством, что команда способна контролировать игру не только в Ла Лиге.

Флик снова обойдётся без Араухо, Гави и Дани Ольмо. В центре обороны ожидается дуэт Кубарси — Мартин, на флангах — традиционная ротация. Дальше начинается самое сложное: выбирать между Торресом и Левандовским, интегрировать ли Рафинью сразу или снова делать ставку на Ламина Ямаля.

«Айнтрахт»

У франкфуртцев положение более тревожное, команда рухнула в оборонительных механизмах настолько резко, что за месяц пропустила тринадцать мячей, а поражение 0:6 от «Лейпцига» стало кульминацией периода полной неустойчивости. В Лиге чемпионов картина не лучше — всего четыре очка, 28 место и серия тяжёлых поражений, где соперники слишком легко вскрывали пространство между линиями.

Ситуацию осложняют кадровые потери. Батшуайи выбыл, лучший бомбардир Буркардт не готов, поэтому структура атаки снова будет перестроена. Возвращение Ларссона и Узуна в обойму теоретически добавляет контраста в центре поля, но фундаментальных проблем не снимает. «Айнтрахт» плохо переживает быстрые переходы соперника и не удерживает давление после потери мяча.

Контекст

И всё же есть историческая нить, которая делает встречу не полностью однозначной. Франкфуртцы уже выигрывали на «Камп Ноу» весной 2022 года, в незабываемом матче Лиги Европы. Тогда немецкие болельщики заняли значительную часть трибун, а команда выдала один из своих лучших европейских матчей десятилетия. Сейчас условий для повторения очевидно меньше, но память об этом сюжете создаёт эмоциональную линию, от которой «Барселоне» важно дистанцироваться и держать концентрацию с начала матча.

