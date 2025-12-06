прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.90

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Бернли». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» нынешний сезон проваливают. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 4 балла отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» не смогли переиграть «Тоттенхэм» (2:2). До того команда нанесла поражение «Эвертону» (4:1). А вот поединок с «Марселем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ньюкасл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Ник Поуп, Киран Триппьер — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят довольно прилично. Команда не уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Ньюкасл» традиционно удачно противостоит «Бернли». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» всеми силами сражаются за выживание в АПЛ. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Бернли» на 4 зачетных пункта отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бернли» уступил «Кристал Пэлас» (0:1). До того команда была бита «Брентфордом» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Челси» (0:2).

При этом «Бернли» в 5 своих последних поединках потерпел 5 поражений. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кларетовые» в последних поединках смотрелись откровенно убогенько. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

При этом «Бернли» имеет вполне приличный по именам состав. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Команда уже 6 лет не может обыграть «Ньюкасл». Да и в этой встрече «кларетовые» явно будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кларетовые» попытаются не дать разбежаться атакующей линии соперника.

Статистика для ставок

«Сороки» не проигрывали в 2 своих последних поединках

«Кларетовые» в среднем пропускают 2 гола за матч

«Бернли» уступил в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.66, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Сороки» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона «кларетовых» не блещет сверхмонолитностью.

2.90 Фора «Ньюкасла» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Ньюкасл» — «Бернли» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Ньюкасл» — «Бернли» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40