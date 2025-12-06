6 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск.
«Верона»
Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Верона» набрала всего лишь 6 очков. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы уступили «Дженоа» (1:2). До того команда была бита скромной «Пармой» (1:2). А вот поединок с «Лечче» завершился блеклым паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Верона» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Роберто Гальярдини — дисквалифицирован.
Состояние команды: Веронцы нынче выглядят откровенно убого. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Веронцы намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски нынче осели в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» на 8 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Аталанта» переиграла «Дженоа» (4:0). До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Айнтрахт» Фр (3:0).
При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски в последних поединках смотрелись блестяще. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Аталанта» победила в трех своих последних поединках. Команда по своему потенциалу обязана подняться в зону еврокубков.
Команда только недавно встала на победную колею. Плюс в трех последних матчах бергамаски сохранили свои владения в неприкосновенности.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски намерены подтянуться к лидирующей группе.
Статистика для ставок
- «Аталанта» победила в 3 своих последних поединках
- Веронцы в среднем забивают реже гола за матч
- «Верона» уступила в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: Беграмаски нынче крепки в плане результатов, и наверняка постараются совершить блицкриг.
Номинальные гости находятся на подъеме, да и веронцы нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20