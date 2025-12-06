прогноз на матч Серии A, ставка за 2.22

6 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Верона» набрала всего лишь 6 очков. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы уступили «Дженоа» (1:2). До того команда была бита скромной «Пармой» (1:2). А вот поединок с «Лечче» завершился блеклым паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Верона» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Роберто Гальярдини — дисквалифицирован.

Состояние команды: Веронцы нынче выглядят откровенно убого. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Верона» традиционно неудачно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда добыла одну ничью при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Веронцы намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски нынче осели в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» на 8 очков отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Аталанта» переиграла «Дженоа» (4:0). До того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Айнтрахт» Фр (3:0).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бергамаски в последних поединках смотрелись блестяще. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Аталанта» победила в трех своих последних поединках. Команда по своему потенциалу обязана подняться в зону еврокубков.

Команда только недавно встала на победную колею. Плюс в трех последних матчах бергамаски сохранили свои владения в неприкосновенности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски намерены подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Аталанта» победила в 3 своих последних поединках

Веронцы в среднем забивают реже гола за матч

«Верона» уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: Беграмаски нынче крепки в плане результатов, и наверняка постараются совершить блицкриг.

Номинальные гости находятся на подъеме, да и веронцы нынче крайне нестабильны.

2.22 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Верона» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Верона» — «Аталанта» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20