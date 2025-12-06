6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 мск.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в верхней части таблицы.
Команда занимает 10-е место с отставанием лишь в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает 11-й «Тоттенхэм».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата «Ириски» на выезде одержали победу над «Борнмутом» (1:0).
Перед этим в 13-м туре английского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» с результатом 1:4.
Не сыграют: травмированы — Брэнтуэйт, Коулмэн и Рёль, дисквалифицированы — Ирогбунам и Гуйе.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» выиграл три раза при одном поражении.
Это говорит о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Илимн Ндиай — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 14-ти туров английской Премьер-лиги имеет 15 очков в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает безопасную, 16-ю позицию с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я строчки), а также с отставанием в шесть пунктов от соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура АПЛ «Лесники» на чужом поле одержали победу над «Вулверхэмптоном» (1:0).
Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда в чужих стенах с результатом 0:2 потерпел поражение от «Брайтона».
Не сыграют: травмированы — Айна, Авоньи, Баква, Дуглас Луиз, Ганн, Вуд и Зинченко, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Морган Гиббз-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эвертон» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Ноттингем Форест» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, выигрыш «Ноттингем Форест» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.72.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли и не пропустили.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Эвертон» победит за 2.15.