«Родина» встретится с КАМАЗом в рамках 21-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 по мск.

«Родина»

Турнирное положение: Московская команда показывает отличные результаты, занимая 3-е место в таблице Первой лиги с 35-ю очками в активе после 21-го тура.

Сейчас «Родина» входит в зону стыковых матчей за право выступать в РПЛ. Команда опережает 5-ю строчку на 3 балла, а отстает от 2-го места на 6 пунктов. Вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече Первой лиги «Родина» сыграла вничью с «Енисеем» со счетом 0:0, а до этого команда обыграла «Спартак» из Костромы (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

У «Родины» продолжается серия без поражений в Первой лиги, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 5 раз при 4-х ничейных результатах.

Состояние команды: «Родина» стабильно набирает очки, но команде нельзя расслабляться, ведь конкуренты всегда наступают на пятки. «Спартак» из Костромы, «Челябинск» и КАМАЗ настроены догнать и перегнать «Родину».

Нападающий команды Артем Максименко занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров Первой лиги. За 20 встреч в нынешнем сезоне форвард забил 8 голов.

КАМАЗ

Турнирное положение: После 20-и туров в Первой лиге челнинцы располагаются на 6-й позиции с 31-м очком в активе. КАМАЗ отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ (топ-4) на 3 пункта.

В гостях команда выступает довольно уверенно, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. КАМАЗ набрал 16 очков из 30-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке челнинцы уступили по пенальти «Крыльям Советов» в Кубке России. Матчем ранее КАМАЗ сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» (1:1).

В последних 5-и поединках в рамках Первой лиги команда проиграла только «Волге» со счетом 2:3, а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок КАМАЗ забил 13 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: В нынешнем сезоне у челнинцев есть реальные шансы побороться за выход в РПЛ. КАМАЗ является самой результативной командой в Первой лиге, забив 36 голов за 20 встреч.

У команды есть связка нападающих, которая делает результат. Давид Караев и Руслан Апеков забили 10 и 8 голов соответственно. Эти форварды — в топ-5 в списке лучших бомбардиров лиги.

«Родина» не проигрывает в Первой лиге на протяжении 9-и последних матчей

В последних 5-и встречах в Первой лиге КАМАЗ проиграл только 1 раз

В последних 3-х очных матчах КАМАЗ дважды обыгрывал «Родину»

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 1.60, победа КАМАЗа — 6.00, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Команды будут упираться до конца, ведь эта игра очень важна с точки зрения турнирного положения.

Ставка: Обе забьют за 2.12.

Прогноз: Можно предположить, что «Родина» обыгрывает КАМАЗ. На своем поле москвичи выступают довольно уверенно.

Ставка: Победа «Родины» с форой (-1) за 2.05.