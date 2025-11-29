прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка за 3.70

29 ноября в матче 12-го тура чемпионата Германии сыграют «Байер» и «Боруссия». Начало встречи — 20:30 мск.

«Байер»

Турнирное положение: команда из Леверкузена вряд ли сможет побороться за чемпионский титул, но за медали бороться обязана.

«11 рабочих» в настоящий момент идут на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 23 очка. а 11 матчей леверкузенцы смогли забить 27 мячей, а пропустили всего 15.

Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» победили «Вольфсбург» (3:1) и «Хайденхайм» (6:0).

До этого же леверкузенский коллектив проиграл «Баварии» (0:3), но выиграл у «Фрайбурга» (2:0).

В Лиге чемпионов же «Байер» смог одолеть «Бенфику» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

Не сыграют: в лазарете Эсекьель Фернандес, Лукас Васкес и Эсекьель Паласиос.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна в текущем сезоне выступают достаточно неплохо. «Байер» отстает от лидирующей «Баварии» на девять очков и уже вряд ли сможет ее догнать, но за вторую строчку команда бороться обязана.

В Лиге чемпионов же «Байер» идет тоже достаточно хорошо и вполне может рассчитывать на выход в плей-офф самого престижного турнира Европы.

«Боруссия»

Турнирное положение: «черно-желтые» тоже активно борются за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги.

Команда из Дортмунда сейчас имеет на своем счету 22 очка и идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

Дортмундский коллектив на данный момент смог 27 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «шмели» сыграли вничью со «Штутгартом» (3:3) и «Гамбургом» (1:1).

До этого же команда из Дортмунда выиграла у «Аугсбурга» (1:0) и «Кельна» (1:0).

В Лиге чемпионов «Боруссия» уступила «Манчестер Сити» (1:4), но разгромила «Вильярреал» (4:0).

Не сыграют: травмирован только Никлас Зюле.

Состояние команды: подопечные Нико Ковача в прошлом сезоне стали четвертыми, а сейчас им важно финишировать выше и все же попасть в тройку сильнейших. У «Боруссии» все для этого есть.

В Лиге чемпионов же «Боруссия» вряд ли сможет рассчитывать на что-то грандиозное, но пробиться в плей-офф команда из Дортмунда обязана.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл 4 последних матча

«Боруссия» выиграла только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Боруссия» переиграла «Байер» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа «Боруссии» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому вполне могут завершить встречу вничью.

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды играют результативно и могут забить много мячей.

