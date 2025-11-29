Главная афиша тура Бундеслиги пройдёт на «БайАрене», где «Байер» примет «Боруссию» из Дортмунда. Обе команды одержали победу в Лиге чемпионов на неделе, а в таблице их разделяет всего одно очко — идеальный контекст для субботнего матча тура. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоеднияйтесь!

19:50 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Байер»: Флеккен, Андрих, Баде, Тапсоба, Поку, Маза, Гарсия, Гримальдо, Тиллман, Хофманн, Шик

«Боруссия»: Кобель, Антон, Анселмино, Шлоттербек, Рюэрсон, Нмеча, Забитцер, Свенссон, Брандт, Гирасси, Адейеми

«Байер»

Команда Каспера Юльманна пережила тяжёлый отрезок осенью, но теперь выглядит претендентом на высокие места. «Байер» выиграл семь из одиннадцати матчей в чемпионате и проиграл лишь один раз с конца августа — «Баварии» (0:3). Но поражение в Мюнхене лишь ускорило перезагрузку, после него «фармацевты» выдали серию из четырёх побед подряд, а кульминацией стал яркий матч с «Манчестер Сити», где забили Гримальдо и Патрик Шик.

Команда забила 11 голов за три последних встречи, а в обороне за последние недели стала заметно организованнее. Марк Флеккен в воротах продолжает доказывать, что может вытащить сложнейшие моменты — связка вратаря и обновлённой линии защиты прогрессирует от тура к туру.

Кадровая ситуация остаётся проблемой. Эсекьель Фернандес, Эсекьель Паласиос и Лукас Васкес не успевают восстановиться к игре. Но базовая структура 3-4-2-1 работает стабильно, и Хюльманд, вероятно, сохранит её.

«Боруссия» Дортмунд

Команда Нико Ковача уверенно победила «Вильярреал» 4:0, дубль сделал Серу Гирасси, ещё забили Адейеми и Свенссон. Но в чемпионате картина совсем иная. Дортмундцы уже четыре раза сыграли вничью и отстали от «Баварии» на девять очков. Потери очков с «Гамбургом» и «Штутгартом» стали болезненными, а предстоящий матч — прямой тест на состоятельность в борьбе за топ-4.

Проблема Дортмунда — не большие матчи, а серии, где команда не может добить соперника. Даже при мощном составе и большом ротационном ресурсе стабильности пока не видно.

Из потерь у «Боруссии» — травма Николаса Зюле, но Максимилиан Байер, пропустивший матч ЛЧ, должен быть в заявке. Ковач, вероятно, продолжит играть в 3 защитника, делая ставку на переходы, интенсивный прессинг и игру Гирасси на последней линии.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.70.