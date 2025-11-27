27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Виктория» Пльзень и «Фрайбург». Начало игры — в 20:45 мск.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень с восемью очками занимает восьмую строчку в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8) и лишь по разнице мячей опережает зону плей-офф (9-24-е места).

Команда после 16-ти туров чешского первенства находится на шестой позиции с отставанием в 10 пунктов от лидера «Славии» Прага и с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле разошелся мировой с «Яблонцем» (3:3).

Ранее в предыдущем туре чешского первенства коллектив и вовсе остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Славии» Прага (3:5).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Хейда, Палуска, Паньос и Копиц, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Виктория» Пльзень проиграла лишь раз при шести победах и трех ничьих.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Рафиу Дуросинми — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона забивали с двумя голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» с 10-ю баллами занимает вторую позицию в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в два очка от лидера «Мидтьюлланна».

Команда после 11-ти туров немецкого чемпионата занимает 11-ю позицию с отставанием в семь баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в шесть пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-е место).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел разгромное поражение от «Баварии» (2:6).

Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре немецкой Бундеслиги теперь в домашних стенах одержал победу над «Санкт-Паули» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Сирьяк Ирье, недостаточная форма — Кьере, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» выиграл три раза при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Виктории» Пльзень забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Фрайбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Фрайбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Виктории» Пльзень — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.97 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Виктория» Пльзень — «Фрайбург» принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фрайбурга».

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Виктория» Пльзень — «Фрайбург» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25