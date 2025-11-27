прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы сыграют «Болонья» и «Ред Булл Зальцбург». Начало встречи — 23:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: команда из одноимённого города имеет существенные проблемы в задаче выхода в плей-офф второго по престижности еврокубка.

«Красно-синие» в четырех турах смогли набрать пять очков и располагаются на 24-й строчке в турнирной таблице.

Команда из Болоньи играет нерезультативно: «борзые» как забили, так и пропустили всего по три мяча.

Последние матчи: в итальянской Серии А «фельсинеи» смогли выиграть у «Удинезе» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Пармы» (3:1).

В Лиге Европы же «Болонья» победила ФКСБ (2:1) и сыграла вничью с «Бранном» (0:0).

Не сыграют: травмированы Кевин Бонифаце, Николо Камбьяги, Ремо Фройлер, Эмиль Холм, Чиро Иммобиле и Лукаш Скорупски.

Состояние команды: подопечные Винченцо Итальяно неудачно стартовали в текущем сезоне Серии А, но последние победы позволили «Болонье» подняться на пятое место в турнирной таблице. Команде вполне по силам бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

В Лиге Европы же «Болонье» нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Команда обязана это делать, ведь она сильнее многих своих соперников.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: коллектив из Зальцбурга пока что не входит в число команд, которые входят в плей-офф Лиги Европы.

«Красные быки» набрали всего три зачетных балла и идут а 28-й строчке в турнирной таблице.

За четыре матча зальцбургцы смогли забить четыре мяча, а пропустили целых шесть.

Последние матчи: в австрийском чемпионате команда из одноименного города проиграла «Тиролю» (2:3) и сыграла вничью со «Штурмом» (1:1).

В Лиге Европы «Ред Булл Зальцбург» уступил «Ференцварошу» (2:3), но выиграл у «Гоу Эхед Иглс» (2:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Карим Онисиво, Анри Чэйс, Такуму Кавамура и Джон Мелльберг.

Состояние команды: подопечные Томаса Леча вряд ли на что-то смогут рассчитывать в Лиге Европы. Команде из Австрии сложно будет даже выйти в плей-офф, ведь для этого нужно побеждать и побеждать.

В чемпионате Австрии «Зальцбург» является лидером и главным претендентом на чемпионский титул. В прошлом сезоне команда стала второй, поэтому точно намерена вернуть себе золотые медали.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Ред Булл Зальцбург» проиграл только 1 из последних 6 матчей

«Болонья» не пропускает на протяжении 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Ред Булл Зальцбург» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Болонье» нужна победа, она сильнее и должна выигрывать.

Ставка: победа «Болоньи» с форой-1 за 2.10.

Прогноз: хоть «Болонья» и мало пропускает, но «Зальцбург» почти всегда забивает, поэтому обе команды могут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.