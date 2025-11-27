«Зальцбург» едет в Италию за очками

В четверг, 27 ноября, «Болонья» на своем поле примет «Ред Булл Зальцбург» в рамках 5-го тура Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

33' Г-ОООООООООООО-Л! «Зальцбург» — 1:1! Йорбе Вертессен! Эдмунд Байду пробил с линии вратарской — голкипер отбил, но прямо на ногу Йорбе Вертессену, форвард уверенно переправил мяч в ворота!

32' Алекса Терзич («Зальцбург») сильно бросил мяч из аута на половину поля соперника, там партнеры зацепились.

31' Федерико Равалья («Болонья») ошибся в передаче, но Клемент Бишофф («Зальцбург») не воспользовался своим шансом и бездарно потерял мяч.

30' Йорбе Вертессен («Зальцбург») не по правилам атаковал Надир Дзортеа («Болонья») — это фол в атаке!

28' Эдмунд Байду («Зальцбург») отдавал передачу на партнера, но из ворот вышел Федерико Равалья («Болонья») и забрал мяч в руки.

26' Г-ОООООООООООО-Л! «Болонья» — 1:0! Йенс Одгор! Одгор поймал отскок от вратаря в центре штрафной и пробил сильно низом прямо в угол!

Статистика матча 3 Удары в створ 2 6 Удары мимо 0 50 Владение мячом 50 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 5 Фолы 2

25' Мусса Йео Кунфоло («Зальцбург») классно пробежался к штрафной соперника. но немного не дотянулся до мяча — от ворот пробьет Федерико Равалья («Болонья»).

23' Алекса Терзич («Зальцбург») получает по ногам в центре поля, гости быстро разыграли стандарт.

21' Федерико Бернардески («Болонья») подал угловой в центр штрафной, но Якоб Расмуссен («Зальцбург») вынес мяч ближе к центру поля.

19' Хуан Миранда («Болонья») заработал для своей команды угловой, который был разыгран совсем неудачно.

17' Риккардо Орсолини («Болонья») прорвался в штрафную и пробил с левой ноги в дальний угол — Александер Шлагер («Зальцбург») спас команду от гола!

14' Федерико Бернардески («Болонья») пробил с угла штрафной, но мяч не попал в створ ворот!

12' Томмазо Побега («Болонья») пробил головой после навеса с углового. но мяч пролетел в полуметре над перекладиной!

10' Первый угловой в матче зарабатывает «Болонья» — это шанс для хозяев открыть счет!

08' Якоб Расмуссен («Зальцбург») прервал передачу от Йенса Одгора («Болонья»), но начать свою контратаку не получилось.

06' Тейс Даллинга («Болонья») ударил головой с близкой дистанции, но мяч пролетел мима створа ворот!

04' Неплохой проход Риккардо Орсолини («Болонья»)к штрафной соперника. но защитники отобрали у него мяч.

03' Прострел в штрафную от Томмазо Побега («Болонья»), но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Болонья» — «Зальцбург» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ренато Даль'Ара». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Болонье переменная облачность, во время матча температура будет около +5℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Игор Паяч из Хорватии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара», который вмещает 38 279 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги Европы «Болонья» — «Зальцбург». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Болонья»: Равалья Федерико, Дзортеа Надир, Торбьерн Хеггем, Лукуми Джон, Миранда Хуан, Фергюсон Льюис, Побега Томмазо, Орсолини Риккардо, Одгор Йенс, Бернардески Федерико, Даллинга Тейс.

«Зальцбург»: Шлагер Александер, Лайнер Штефан, Гаду Джоан, Расмуссен Якоб, Терзич Алекса, Йео Кунфоло Мусса, Диабате Сумайла, Бидструп Мадс, Бишофф Клемент, Байду Эдмунд, Вертессен Йорбе.

«Болонья»

«Болонья» нестабильна в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, у нее есть все разнообразие результатов и место в нижней части турнирной таблицы с пятью набранными очками. В первом туре итальянский клуб уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1, а больше поражений у команды не было — две ничьи и победа над ФКСБ (2:1).

В чемпионате Италии «Болонья» идет на пятом месте, всего три очка уступая лидеру. Команда играет уверенно и борется за самые высокие места. В последнем туре Серии А «Болонья» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 3:0.

«Зальцбург»

«Зальцбург» на старте этого турнира никак не мог найти свою игру и уступил в трех матчах подряд: «Порту» (0:1), «Лиону» (0:2) и «Ференцворошу» (2:3). Только в четвертом туре пришли первые набранное очки — домашняя победа над нидерландским клубом Гоу Эхед Иглс со счетом 2:0.

В чемпионате Австрии «Ред Булл» занимает первое место, но в спину ему дышат конкуренты, ближайший на расстоянии всего одного очка. В последнем туре национального первенства «Зальцбург» уступил на своем поле «Тиролю» со счетом 2:3.

Личные встречи

Между собой до этого соперники ни разу не встречались. «Болонья» и «Зальцбург» готовятся провести первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80