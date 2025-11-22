22 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперника уступает ей лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального чемпионата «Чайки» на выезде сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

Перед этим в 10-м туре английского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с разгромным результатом обыграл «Лидс».

Не сыграют: травмирован — Груда, Хиншелвуд, Марч, Милнер, Митома и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о небольших шансах хозяев даже на мировой исход, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 11-ти туров английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник опережает её лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Пчелы» на своем поле одержали одержали победу над «Ньюкаслом» (3:1).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах проиграл «Кристал Пэлас» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Брайтон» не выиграл

в трех последних матчах «Брайтона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Брентфорд» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.60, выигрыш «Брентфорда» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в трех последних матчах «Брайтона».

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.25.