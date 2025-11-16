16 ноября в 19-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Факел». Начало встречи — 13:00 мск.

«Сокол»

Турнирное положение: после 18 туров «Сокол» с 15 очками идет в зоне вылета на 16-м месте в таблице Первой лиги.

Последние матчи: в 18- м туре сыграл вничью в гостях с «Торпедо» (1:1). Игра получилась равной, но соперник смог открыть счет в середине второго тайма и был очень близок к победе. «Сокол» смог отыграться лишь на 87-й минуте после гола защитника Глеба Бахарева.

Ранее было поражение в гостях от «Урала» (0:2) и победа на своем поле над «Волгой» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: несмотря на не лучшее положение в турнирной таблице и не самую яркую игру, главный тренер «Соколо» Младен Кашчелан пока сохраняет свой пост. Скорее всего, ему минимум дадут доработать до зимней паузы, а потом руководство саратовского клуба решит, что делать дальше с черногорским специалистом.

«Факел»

Турнирное положение: сейчас «Факел» идет вторым в таблице Первой лиги с 39 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: со «Спартаком» Кострома получился яркий и захватывающий матч, который завершился победой со счетом 3:2. При этом «Факел» на протяжении всех 90 минут игры вел в счете, а соперник лишь догонял, забив дважды, что не очень характерно для воронежцев. Дубль в составе «Факела» на счету албанца Пуси, также забил Багамаев.

До этого была победа дома над «Торпедо» (2:0) и поражение в Кубке России от «Арсенала» (2:3).

Не сыграют: потерь среди лидеров нет.

Состояние команды: на сегодня «Факел» и «Урал» лидируют в таблице Первой лиги, оторвавшись от преследователей уже на 6 очков. В случае, если подопечным Олега Василенко удастся сохранить такую фору, то команда имеет отличные шансы вернуться в РПЛ. По составу «Факел» точно сильнее всех своих конкурентов, только «Урал» и «Родина» близки к нему по качеству и выбору футболистов.

Статистика для ставок

В первом круге «Факел» выиграл дома со счетом 1:0

В сезоне 2016/17 обе встречи остались за «Соколом» (2:1, 2:1)

«Факел» выиграл 4 из 5 последних матчей в Первой лиге, у «Сокола» одна победа и две ничьих за тот же отрезок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сокола» дают 5,0, а на «Факел» — 1,74, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2 идет за 1,73, а тотал больше 2 можно взять за 2,04.

Прогноз: конечно. «Факел» должен выигрывать эту встречу у находящегося сейчас не в лучшем состоянии «Сокола». Состав воронежцев будет в этой игре практически оптимальным, один из лучших бомбардиров Первой лиги Пуси (10 голов) находится в отменной форме. «Сокол» же абсолютно не впечатляет, а за по забитым голам команда худшая в чемпионате (10 голов), прочную же защиту по силам вскрыть гостям.

Основная ставка: «Факел» выиграет за 1,74.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что «Сокол» не сможет забить.

Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 1,85.