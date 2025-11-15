прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.97

15 ноября в 18-м туре первенства России по футболу сыграют «Черноморец» и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Черноморец» после 18-го тура Первой лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков при разнице мячей 20:24.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Новороссийцы уступили в гостях «Енисею» (0:1).

До того команда потерпела поражение от костромского «Спартака» (1:3) и сыграла вничью с «Челябинском» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Новороссийцы после успешного прошлого сезона совсем на себя не похожи — команда практически весь сезон находится внизу турнирной таблицы и только менее удачливые конкуренты «помогают» некогда третьей команде Первой лиги оставаться вне зоны вылета.

С приходом Вадима Евсеева результаты команды немного стали лучше, но уже как месяц команда не может победить, что создает определенные трудности для борьбы за выживание.

«Волга»

Турнирное положение: «Волга» после 18-ти встреч в Первой лиге занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков при разнице мячей 21:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «КАМАЗ» со счетом 3:2.

До того команда проиграла в играх против «Родины» (1:2) и «Сокола» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда из Ульяновска испытывает серьезные проблемы в обороне — больше «Волги» (32) в текущем сезоне пропустила только «Чайка» (35).

При этом «Волга» и забивает немало, но при такой игре в обороне команде будет трудно бороться в дальнейшем за выживание.

Статистика для ставок

«Черноморец» не может выиграть в шести матчах кряду

Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

Матч первого круга между командами завершился вничью — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.34 и 1.50.

Прогноз: «Черноморец» намерен прервать свою затянувшуюся серию без побед и вполне стоит ожидать, что в матче с прямым конкурентом команде Евсеева это сделать получится

Ставка: Победа «Черноморца» за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева забьют более одного мяча.

Ставка: Тотал «Черноморца» больше 1.5 за 2.30