6 ноября в 4-м туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Порту». Начало встречи — 20:45 мск.

«Утрехт»

Турнирное положение: после трех матчей у «Утрехта» 0 очков в таблице общего этапа Лиги Европы и место в подвале турнирной таблицы.

Последние матчи: в третьем туре ЛЕ «Утрехт» на выезде уступил «Фрайбургу» со счетом 0:2. Уже к перерыву немецкий клуб забил дважды, во втором тайме сбавил обороты и спокойно довел матч до победы.

В чемпионате Нидерландов «Утрехт» уступил в гостях АЗ (1:4), а в последнем туре дома переиграл «Неймеген» (1:0).

Не сыграют: травмированы — ван дер Хорн (з), Вестерлуд (з), Йеннер (п), Йенсен (п), Демиркан (н), Онио (н).

Состояние команды: сейчас в чемпионате Нидерландов «Утрехт» занимает шестую строчку (в прошлом году финишировал четвертым). В еврокубках дела идут гораздо хуже, команда не взяла пока ни одного очка. Основной причиной этого стало большое количество травмированных футболистов и ограниченная обойма игроков, которой не хватает для борьбы на два фронта.

«Порту»

Турнирное положение: сейчас «Порту» идет в середине таблицы общего этапа Лиги Европы с 6 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в третьем туре «Порту» в гостях проиграл «Ноттингем Форесту» со счетом 0:2, у которого накануне этого матча сменился главный тренер. Португальский клуб выглядел не хуже своего соперника, но реализовать моменты не смог в отличие от «лесников».

В чемпионате Португалии были одержаны победы с одинаковым счетом 2:1 над «Брагой» и «Морейренсе».

Не сыграют: травмированы — Н. Перес (з), Карамо (п), Л. Де Йонг (н).

Состояние команды: с этого сезона «Порту» возглавляет перспективный итальянский тренер Франческо Фариоли, под руководством которого клуб уверенно лидирует в национальном первенстве и довольно неплохо выглядит в Лиге Европы. «Порту» отличается хорошей игрой в обороне (3 пропущенных мяча в 10 матчах чемпионата).

Статистика для ставок

Команды играли между собой единственный раз в далеком 1982 году, тогда был сильнее «Порту» (1:0, 2:0)

В 6 последних матчах во всех турнирах «Утрехт» 4 раза проиграл и дважды победил

У «Порту» за тот же отрезок 4 победы, одна ничья и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Утрехта» дают 4,40, а на «Порту» — 1,83, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: сейчас «Утрехт» далек от лучшей формы, чтобы дать бой крепкому и организованному «Порту». К тому же у голландцев много потерь в составе, а обойма не такая широкая. Вряд ли хозяева смогут что-то противопоставить в этой игре.

1.83 «Порту» выиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Утрехт» — «Порту» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Основная ставка: победа «Порту» за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

3.30 Победа «Порту» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Утрехт» — «Порту» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: гости выиграют с форой -1,5 за 3,30.